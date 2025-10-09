Fuerzas Militares y Policía suspenderán operativos para que disidencia de Farc entregue arsenal en el sur del país

Con el propósito de facilitar la recepción y destrucción de 14 toneladas de material bélico, las Fuerzas Militares y la Policía van a detener las operaciones ofensivas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en tres sitios de Nariño y Putumayo.

La medida hace parte de los acuerdos alcanzados con esa disidencia de la organización criminal Segunda Marquetalia, en el marco de las conversaciones de paz iniciadas a finales de 2024.

Llama la atención que el proceso está programado para durar tres semanas, lo que despierta inquietudes sobre el tiempo en el que algunas comunidades quedarían vulnerables; sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa, entidad que supervisará la situación, señalaron que la orden presidencial solo contempla operaciones ofensivas contra esa facción, pero que se continuarán las de protección rutinaria de la población.

De momento, las autoridades han mantenido en reserva los sitios exactos en los cuales se realizará la entrega del arsenal por parte del CNEB, aunque anunciaron que se trata de dos sitios en la zona rural de Nariño y uno más en Putumayo.

“Como parte del procedimiento para facilitar la entrega y ubicación del material bélico por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el presidente de la República impartirá, cuando y donde corresponda, instrucciones para la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de Policía, exclusivamente en un cuadrante de veinticinco kilómetros cuadrados (25 km²), equivalente a un área de cinco por cinco kilómetros, relacionado con los lugares aprobados para la destrucción del material bélico”, detalla el decreto oficial que regula el procedimiento.