Corto en red de energía dejó a oscuras varios sectores de Medellín, ¿qué pasó?

“Una total oscuridad se vivió durante varios minutos en este sector, como si fuera un vaivén, regresando y yéndose la luz”. Así describieron ciudadanos de Medellín el apagón que dejó sin energía a varias cuadras en inmediaciones del estadio, entre San Juan y la canalización, afectando zonas de los barrios Estadio y Velódromo.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el corte se extendió aproximadamente a unas 20 cuadras a la redonda, generando preocupación entre residentes y comerciantes que quedaron completamente a oscuras. Algunos usuarios señalaron que el servicio eléctrico presentaba intermitencias antes de irse por completo.

Ante la situación, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que dos circuitos resultaron afectados y que desde el primer momento se desplegaron cuadrillas técnicas para atender la contingencia.

La empresa confirmó que el sector del Velódromo y el Estadio fue el más impactado y que el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva mientras avanzaban las labores de verificación.

Aunque la energía empezó a normalizarse en algunas zonas, EPM indicó que sus equipos permanecieron en terreno para identificar el origen exacto de la falla.

Por ahora y aunque el problema se resolvió, EPM intenta descifrar qué causó el apagón y no ha determinado si se debió a una falla técnica puntual o a un daño en la red de energía de este sector de Medellín.