x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Los tatuajes con los que buscan en México a Angie Miller, la amiga de B King y Dj Regio Clown que está desaparecida

La actriz de entretenimiento para adultos desapareció seis días después del rapto de los músicos colombianos, en Ciudad de México.

  • Angie Miller y B King, departiendo en México antes de la tragedia. Aquí se observan algunos de los tatuajes de la venezolana desaparecida. FOTO: Tomada del instagram de Angie Miller
    Angie Miller y B King, departiendo en México antes de la tragedia. Aquí se observan algunos de los tatuajes de la venezolana desaparecida. FOTO: Tomada del instagram de Angie Miller
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 15 horas
bookmark

Un corazón en la muñeca derecha y una fecha en el antebrazo del mismo lado, un rayo detrás de la oreja, una enredadera y una carta de corazón en el brazo izquierdo, así como el nombre “Mía” en el pecho.

Estos tatuajes son las pistas con las que cuentan las autoridades para la búsqueda de Angélica Yetsey Torrini León, la actriz porno venezolana que acompañaba en México a los músicos colombianos B King y Dj Regio Clown, quienes fueron asesinados.

Le puede interesar: EXCLUSIVA: El nexo entre la Familia Michoacana, cartel que habría matado a dos colombianos en México, y las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México publicó un reporte confirmó la desaparición de la mujer de 29 años, conocida en el mundo del entretenimiento para adultos como Angie Miller.

La investigación preliminar indica que la última vez que la vieron fue el 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, una colonia turística de la localidad de Benito Juárez, en la capital azteca.

Justo el día anterior, la Fiscalía había confirmado las identidades de los dos cadáveres desmembrados encontrados el 17 de septiembre, Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown).

Angie Miller, quien reside en Medellín, estaba desde agosto en México, participando en varios shows eróticos en vivo, de acuerdo con sus redes sociales, y acompañando a los citados músicos en sus presentaciones.

Por eso, que haya desaparecido después de la muerte de sus amigos, despierta temores entre sus allegados.

El crimen de los músicos fue atribuido al cartel narcotraficante La Familia Michoacana, y ahora se investiga si están ligados a su desaparición.

Le puede interesar: A Medellín y Cali serán repatriados los cadáveres de B King y DJ Regio Clown, asesinados en México

Preguntas sobre la nota:

¿Cuáles son los tatuajes de Angie Miller que ayudan en su búsqueda?
Un corazón en la muñeca, una fecha en el antebrazo, un rayo tras la oreja, enredaderas en el brazo y “Mía” en el pecho.
¿Cuándo desapareció Angie Miller en Ciudad de México?
La última vez fue vista el 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, un barrio turístico de la alcaldía Benito Juárez.
¿Qué relación tenía Angie Miller con B King y Dj Regio Clown?
Era amiga cercana de los dos músicos colombianos, asesinados en México, y los acompañaba en sus presentaciones artísticas.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida