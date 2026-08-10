“Me salvé por cinco segundos de quedar atrapado”: así se vivió el terremoto en Manizales

La mañana se interrumpió en Colombia con un terremoto de 7,4, según el Servicio Geológico. El Eje Cafetero fue una de las regiones más afectadas, como en aquel terremoto de Armenia en 1999. Ante esto, EL COLOMBIANO habló con el periodista Luis Felipe Molina, que vivió los hechos desde Manizales.
“Comenzó muy fuerte. Me salvé por cinco segundos de haberme quedado atrapado en el ascensor; salí porque había dejado algo en el apartamento. Yo vivo en un piso 17 y cuando salí del ascensor fue un remezón durísimo”, narra Molina.
“Troté hacia mi puerta. Cuando entré todo se estaba cayendo”, agrega. Dijo que, desde su apartamento, se puede ver toda la ciudad, por lo que le quedó una imagen que no se le olvidará nunca, según dice.
“Tengo una gran panorámica y se podía ver cómo se movía todo. Y no paraba. Dada la altura del edificio, diría que se movía de un metro para cada lado. Se oían vidrios quebrarse, jarrones caerse y los gritos de la gente”.