DNP y Dane siguen sin directores en propiedad tras arranque del gobierno de De la Espriella

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) permanece bajo una dirección encargada mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella define su titular en propiedad. FOTOS CORTESÍA

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) son, hasta ahora, dos de las entidades que aún no tienen director en propiedad en el gobierno de Abelardo de la Espriella, tras su posesión el pasado 7 de agosto. En el DNP, la salida de Natalia Irene Molina Posso, quien pertenecía al gobierno de Gustavo Petro, dejó a la entidad bajo una dirección encargada. La situación también se presenta en el Dane, que permanece sin una cabeza en propiedad desde la salida de Piedad Urdinola. La funcionaria presentó su renuncia al entonces presidente Gustavo Petro y dejó el cargo el pasado 21 de julio de 2026. Entérese: Piedad Urdinola renunció a la dirección del Dane, ¿quién queda a cargo? Actualmente, Claudia Díaz, jefe de Planeación del Dane, continúa desempeñándose como directora encargada ante la ausencia de un nombramiento definitivo por parte del nuevo Gobierno.

¿Qué está pasando con la dirección del Dane?

La falta de un director en propiedad en el Dane ocurre en un momento particularmente relevante para la información económica del país. Desde que Urdinola dejó el cargo no se han realizado las habituales ruedas de prensa para presentar los principales datos económicos nacionales, sin embargo los informes sí han sido publicados en la página web oficial. Este lunes 10 de agosto se conocerá el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador utilizado para medir la inflación, pero la publicación se realizará sin la tradicional rueda de prensa. El Dane es la entidad responsable de producir buena parte de las estadísticas oficiales de Colombia. Entre ellas se encuentran los datos de inflación, desempleo, pobreza, censo poblacional y Producto Interno Bruto (PIB), este último en coordinación con el Banco de la República.

Estas cifras tienen efectos directos sobre diferentes decisiones económicas. Son utilizadas para orientar políticas públicas, participar en negociaciones salariales como las relacionadas con el salario mínimo, distribuir recursos entre las regiones y tomar decisiones de inversión tanto en el sector público como en el privado. Por eso, la ausencia de una dirección definida puede generar interrogantes sobre la continuidad metodológica y la credibilidad de las estadísticas. Los datos del Dane son utilizados por los mercados, las calificadoras de riesgo y organismos internacionales para evaluar el desempeño de la economía colombiana.

¿Por qué es clave nombrar al director del DNP?

El DNP cumple una función central en la planificación económica y de inversión del Estado. Entre sus principales responsabilidades está el diseño y coordinación del Plan Nacional de Desarrollo, que establece la hoja de ruta de las inversiones públicas durante el periodo de Gobierno. La entidad también participa en la definición de la distribución de recursos del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones entre departamentos y municipios. A esto se suma su papel en la aprobación y priorización de grandes proyectos de infraestructura y su participación en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), escenario en el que se adoptan decisiones estructurales de política económica. Por estas funciones, mantener al DNP sin un director en propiedad puede limitar el margen de acción para tomar decisiones estratégicas de fondo. La dirección encargada puede mantener el funcionamiento de la entidad, pero la ausencia de un nombramiento definitivo puede retrasar decisiones relacionadas con proyectos, ejecución del gasto público y formulación de las nuevas prioridades de Gobierno.

¿Cómo puede afectar esto al inicio del nuevo Gobierno?

La situación del DNP y el Dane adquiere relevancia porque ambas entidades cumplen funciones técnicas que resultan fundamentales para el funcionamiento del Estado. Mientras el Dane concentra la producción y divulgación de las principales estadísticas oficiales, el DNP tiene a su cargo buena parte de la planeación de la inversión pública y la coordinación de políticas económicas.

En el caso del DNP, uno de los asuntos que podría verse condicionado por la falta de un director en propiedad es la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, documento que cada Gobierno debe presentar al Congreso durante sus primeros meses. El retraso en los nombramientos podría ralentizar el inicio de la ejecución de la nueva administración, especialmente en un periodo en el que el Gobierno necesita comenzar a mostrar resultados rápidamente. En ese sentido, aunque se trata de entidades de carácter técnico y no político en apariencia, tanto el DNP como el Dane tienen una incidencia directa sobre la planeación, el gasto público y la medición de la economía colombiana. La definición de sus directores en propiedad, por tanto, no solo representa un asunto administrativo. También puede tener consecuencias sobre la velocidad con la que el nuevo Gobierno pone en marcha sus prioridades, ejecuta recursos y toma decisiones sustentadas en información económica oficial.

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