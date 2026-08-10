“Es uno de los temblores más fuertes en la última década y el siglo”: director del Servicio Geológico

“Es uno de los temblores más fuertes en la última década y uno de los más fuertes en lo corrido del siglo. Tiene pocos antecedentes, quizá el de Tumaco de 1979”, dijo a Blu Radio el director del Servicio Geológico Colombiano, Héctor Julio Fierro. Esto, tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país este lunes. En cuanto a las características del terremoto, recordó que el movimiento de 7,4 se presentó hacia las 7:34 de la mañana de este lunes. El municipio más cercano al epicentro fue San José de Palmar, en el Chocó. Para esa misma zona, dice, hay un antecedente de noviembre de 1979, con una magnitud de 7,2. Este se sintió, según reportes, en Venezuela, Panamá, Ecuador.

Como explicación, cuenta que “los sismos tienen un efecto que puede ser amplificación. En la sabana de Bogotá hay ese tipo de efecto. Es algo así como, si un tanque está lleno de agua, si golpeamos el tanque, ese puede vibrar pero el agua que contiene vibra mucho más tiempo. Probablemente, aquellos en la parte plana de Bogotá, sentimos que duró más. Pero tiene que ver con ese efecto de sitio. Luego, hizo un llamado a no hacer caso a los mensajes que hablan de réplicas en horas concretas. “Desde la ciencia no es posible determinar. Es posible que haya réplicas, pero no se puede predecir la hora en que va a ocurrir ni mucho menos la magnitud. Es muy irresponsable difundir o generar este tipo de información”.

A renglón seguido, invitó a seguir canales de información oficiales como el del Servicio Geológico Colombiano o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En cuanto a los efectos y por qué las ciudades más afectadas parecen ser las del Eje Cafetero y Cali, dijo que “no tiene certeza de la composición geológica, o si hubo amplificaciones destructivas en la zona del epicentro. Espero dar ese reporte pasado mañana. En las ciudades, donde hay una densidad muy grande de seres humanos, habrá mayor información y probabilidades de que los daños afecten a las personas”. También explicó que los materiales geológicos transmiten sondas. “Imagínese que se acerca con una linterna a una pared. Si la linterna está muy cerca, lo que ilumina es un área relativamente pequeña. Si se aleja, ilumina una zona más grande, pero menos iluminada. Así es con la profundidad: a mayor profundidad, se dispersa hacia la superficie, afectando un área bastante grande, mientras que los sismos superficiales afectan un área menor”. Y agregó “si tengo una profundidad grande, todas las rocas que haya entre la profundidad del sismo y la superficie van a atenuar esa energía sísmica. Pero lo que está encima será lo que más se afecta. Eso hay que ponerlo a interactuar, como en el caso de Bogotá, con otras condiciones”.

Así fue el terremoto

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 am (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad. El terremoto de este lunes ya deja, además, un saldo preliminar de al menos 20 personas muertas, de acuerdo con los informes entregados por las autoridades locales y los organismos de socorro, mientras continúan las labores de búsqueda y verificación en las zonas más afectadas. La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública. Conozca: En video | Los daños que dejó en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década Hasta el momento, el balance preliminar reporta 18 fallecidos en Pereira, tres en Manizales, tres en Chocó, uno en Cali, uno en Roldanillo, uno en Zarzal y uno en Buenaventura, para un total de 23 víctimas mortales confirmadas. Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que continúan las operaciones de rescate en edificios colapsados y otros puntos donde se investiga la posible presencia de personas atrapadas bajo los escombros.

Bloque de preguntas y respuestas: