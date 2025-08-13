Temblor en la madrugada de este 13 de agosto sacudió el centro del país con epicentro en Paratebueno, Cundinamarca

Un sismo de magnitud 3,5 se registró en la madrugada de este miércoles 13 de agosto en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:02 a. m., con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que suele aumentar la percepción en las zonas cercanas al epicentro.

El municipio de Paratebueno, que se ubica en el oriente de Cundinamarca, cerca del límite con el departamento del Meta, ha experimentado dos sismos en poco más de dos meses.

Puede leer: Estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitan a Colombia