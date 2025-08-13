x

Temblor en la madrugada de este 13 de agosto sacudió el centro del país con epicentro en Paratebueno, Cundinamarca

Se trata del segundo evento sísmico que golpea al municipio de Paratebueno, Cundinamarca, en poco más de dos meses.

  Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico en Paratebueno, Cundinamarca, ocurrió a las 4:02 a. m de este miércoles 13 de agosto. FOTO: SGC
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Un sismo de magnitud 3,5 se registró en la madrugada de este miércoles 13 de agosto en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:02 a. m., con una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, lo que suele aumentar la percepción en las zonas cercanas al epicentro.

El municipio de Paratebueno, que se ubica en el oriente de Cundinamarca, cerca del límite con el departamento del Meta, ha experimentado dos sismos en poco más de dos meses.

En este mismo municipio el pasado 8 de junio se había registrado un sismo de magnitud 6.5 que dejó más de 300 viviendas afectadas luego del temblor. Allí también se habían reportado viviendas colapsadas y daños en una iglesia.

Además, en Medina, otro municipio muy cercano, también se vio afectado con daños en 110 viviendas, de las cuales 40 colapsaron.

Incluso las autoridades tuvieron que suspender las clases en las instituciones educativas públicas mientras hacían la valoración técnica de todas las infraestructuras de estos dos municipios.

En ese entonces, los municipios tuvieron que habilitar alojamientos temporales para las familias damnificadas.

Utilidad para la vida