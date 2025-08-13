x

Disturbios y peleas en el Atanasio tras partido Nacional vs. São Paulo; un brasileño fue individualizado

El juego de octavos de Copa Libertadores, y que finalizó 0-0, se empañó con los actos de violencia en la tribuna.

    Allan Aquino de Souza, el hincha brasileño por que habrían comenzando los desmanes en el Atanasio este martes tras el juego Nacional-Sao Paulo. FOTO X-@ManuelVillaMe
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
Después de un juego vibrante, un lamentable episodio de violencia entre hinchas terminó empañando el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y São Paulo, partido disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Minutos luego de concluido el encuentro que finalizó 0-0, se presentó una fuerte discusión entre hinchas, que rápidamente escaló a empujones y golpes.

Lea: “Hoy el fútbol no nos premia”: Gandolfi tras el empate de Nacional con Sao Paulo

La tensión obligó a la intervención de la Policía y personal logístico, que ingresaron a la tribuna para contener la situación y restablecer el orden. El operativo logró dispersar a los grupos enfrentados, aunque el ambiente quedó marcado por el caos y la preocupación.

El secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, dio detalles, a través de su cuenta de X, de lo sucedido.

“Allan Aquino de Souza, hincha de São Paulo, fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido. El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades”.

Siga leyendo: Dos palos, dos penales fallados y un 0-0 que duele: así fue la injusta noche de Nacional ante Sao Paulo

Villa Mejía relató que gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa y fue trasladado al CTP donde pasó la noche.

“Mañana –este miércoles– lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones. “Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”, añadió Villa.

La serie de octavos de Libertadores se traslada al estadio Morumbi, donde el próximo martes (7:30 p.m.) São Paulo recibirá al equipo verde de Antioquia.

