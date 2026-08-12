Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, este miércoles, ¿lo sintió?

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este miércoles 12 de agosto un nuevo temblor en el epicentro del terremoto de 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes en el municipio de San José del Palmar en Chocó. Le puede interesar: Chocó nos necesita: no hay nevera para almacenar sangre en el hospital que atiende a heridos del terremoto De acuerdo con el reporte de la entidad, un nuevo temblor de magnitud 3.4 sacudió nuevamente el departamento chocoano a la 1:32 p. m. y con una profundidad de 98 km, en medio de las labores de búsqueda y rescate que ya se adelantan en toda la zona afectada.

En cuanto a las coordenadas del temblor, este registró una latitud 5.00° N y longitud -76.38° O, ocurriendo cerca de otros municipios como San José del Palmar (20 km), Río Iró (23 km) y Nóvita (26 km). Actualmente, los organismos de socorro atienden el epicentro. Y es que, de acuerdo con las autoridades, aunque las réplicas son normales después de experimentar un temblor o terremoto en este caso, de alta magnitud, la preocupación en esa zona del Chocó es por la debilidad de los cimientos de algunas casas y edificaciones.

Tras ser el epicentro del movimiento telúrico de 7.4, los expertos han señalado que varias de las estructuras del municipio quedaron afectadas desde sus cimientos, por lo que este tipo de réplicas siguen dañando las viviendas, al punto de posiblemente hacerlas caer.

Este nuevo temblor forma parte de las más de 130 réplicas registradas tras el terremoto principal ocurrido el pasado lunes 10 de agosto con epicentro en esta misma zona. Hasta ahora, según la Ungrd, van 241 víctimas mortales, más de 1.700 heridos y 380 municipios afectados.

Algunas otras edificaciones afectadas por el terremoto en Chocó. FOTO: Captura de video de redes sociales

Durante las primeras horas del 12 de agosto también se reportaron otros microsismos en el municipio con magnitudes de 2.3 (12:47 p. m.) y 2.6 (12:27 p. m.), manteniendo activa la vigilancia sismológica en la región del Pacífico colombiano. Para quienes quieran ayudar, la Gobernación del Chocó habilitó una única cuenta bancaria en el Banco de Bogotá: ahorros 578818429, a nombre de Ayuda humanitaria, con NIT 891.680.010-3. Esta cuenta pertenece a la Gobernación del Chocó y está a cargo del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo del Chocó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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