Atlante de México presentó a otro arquero colombiano; David Ospina aún no define su futuro

Después de su último semestre con Atlético Nacional, que culminó antes de la Copa del Mundo, David Ospina se fue a culminar su carrera al fútbol de México, específicamente al Atlante, un club modesto pero tradicional con sede en Ciudad de México. Allí, el cafetero fue recibido como estrella, sin embargo, la poca continuidad por sus lesiones lo relegó al banco y posiblemente, al retiro.

“David (Ospina) tiene la situación de un brazo, la cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas, con una actitud superpositiva. Desafortunadamente, en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo, tiene una operación desde hace ya mucho tiempo y ha venido pagando factura al final de estos días y antes del Mundial. Ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó, se fue a que lo atendieran”, afirmó en rueda de prensa el entrenador Miguel “Piojo” Herrera el pasado 4 de agosto.

Con estas declaraciones del “Piojo”, sumado a la incorporación de un nuevo arquero, también colombiano y de menor edad, “Los Potros” del Atlante parecieran no contar con David Ospina para este nuevo semestre. Con total desazón es tomada esta noticia en el fútbol mexicano, pues el experimentado arquero es sinónimo de jerarquía para la liga manita.