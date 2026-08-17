¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente

Una inusual sucesión de temblores en distintos puntos del planeta ha reabierto un debate que resurge cada vez que la actividad sísmica se concentra en pocas semanas: ¿está la Tierra atravesando un período geológico inestable?
El 10 de agosto se registró el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, mientras que el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) registró, cinco días después, un movimiento de 3,7 grados en Zurgena, Almería. A la lista se sumó un fuerte remezón de magnitud 7,7 en Indonesia, cerca de la localidad de Ende, que despertó sospechas sobre posibles conexiones entre estos eventos, separados por miles de kilómetros.