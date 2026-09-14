Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió?

A través de varias publicaciones en redes sociales, con poco tiempo entre uno y otro, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 14 de septiembre una seguidilla de temblores con epicentro en el departamento del Chocó. Desde las 3:00 de la tarde, la entidad registró el primer sismo de magnitud 4.9 en el territorio que hace más de un mes fue golpeado por el terremoto de 7.4. Luego, tan solo dos minutos después, registraron el segundo temblor de magnitud 4.1 y un poco más tarde una nueva réplica de 4.4. Le puede interesar: Gobierno respondió a suspensión de plan piloto para fumigación aérea de cultivos ilícitos, ¿qué sigue? El común denominador de estos temblores es que todos tuvieron como epicentro el municipio de Itsmina. Además, usuarios en redes sociales señalaron haberlos sentido en diferentes partes del país, como Medellín, Cali y Bogotá. El primero, de magnitud 4.9, se registró sobre las 3:02 p. m., con profundidad de 39 km.

Dos minutos después, a las 3:04 p. m., ocurrió otro sismo de magnitud 4.1 y una profundidad de 41 km.

Cuatro minutos más tarde, a las 3:08 p.m., se reportó un tercero, con una magnitud de 4.4, a 16 km de Istmina. Las profundidades de estos sismos, de acuerdo con la información de las autoridades, oscilaron entre 39 y 41 kilómetros.

Sin embargo, luego de estos tres temblores, la comunidad en Chocó volvió a sentir un nuevo sacudón tras registrarse una nueva réplica en el territorio. A eso de las 4:13 de la tarde de este lunes, otro temblor de magnitud 4.9 azotó a los habitantes de Itsmina. En los primeros reportes, este nuevo movimiento telúrico se sintió mucho más fuerte en zonas como Pereira, Cali y Buenaventura. Los comentarios de los usuarios en redes sociales también lo confirmaron: “En el norte de Cali se han sentido todos, están fuertes”, detallaron.

Luego de más de una hora del último temblor registrado este lunes en el Chocó, nuevamente volvieron a sacudirse las placas tectónicas en el departamento. El Servicio Geológico volvió a registrar un quinto sismo de magnitud 4.5 a las 5:39 de la tarde, con una profundidad máxima hasta ahora de 49 km. Los usuarios en redes sociales continúan sorprendidos por la cantidad de sismos registrados durante la tarde de este día, mientras el país continúa en la etapa de reconstrucción en los territorios afectados. “Está es desatado y ya creía yo que se había calmado”.

La naturaleza sísmica del territorio colombiano

Un temblor o sismo corresponde a la liberación súbita de grandes cantidades de energía que se desplaza en forma de ondas por el interior de la tierra; al alcanzar la superficie, estas ondas son percibidas por personas y estructuras, pudiendo causar distintos niveles de daños. El SGC reitera que Colombia posee una elevada actividad sísmica debido a la interacción de diversas placas tectónicas en contacto. Esta dinámica genera sismos en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose principalmente en las costas del océano Pacífico, la región Caribe y las zonas aledañas a las cordilleras. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La mayoría de estos movimientos no resultan perceptibles para la población y únicamente los registran los sismógrafos, debido a que los sismos con hipocentros más profundos recorren mayores distancias hasta la superficie, perdiendo gran parte de su energía durante el trayecto. También le puede interesar: “Se comunicó con el coronel Feria y le ordenó practicar la prueba de polígrafo a Marelbys”: Fiscalía imputó a Laura Sarabia Bloque de preguntas y respuestas