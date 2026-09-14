Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió?

A través de varias publicaciones en redes sociales, con poco tiempo entre uno y otro, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 14 de septiembre una seguidilla de temblores con epicentro en el departamento del Chocó.
Desde las 3:00 de la tarde, la entidad registró el primer sismo de magnitud 4.9 en el territorio que hace más de un mes fue golpeado por el terremoto de 7.4. Luego, tan solo dos minutos después, registraron el segundo temblor de magnitud 4.1 y un poco más tarde una nueva réplica de 4.4.
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El común denominador de estos temblores es que todos tuvieron como epicentro el municipio de Itsmina. Además, usuarios en redes sociales señalaron haberlos sentido en diferentes partes del país, como Medellín, Cali y Bogotá. El primero, de magnitud 4.9, se registró sobre las 3:02 p. m., con profundidad de 39 km.