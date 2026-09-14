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Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones para 2027

El debate en las Comisiones Económicas abordó propuesta del Pacto Histórico para aforar el presupuesto en $596,6 billones, la cual fue negada.

  • Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara debatieron el proyecto de Presupuesto para el año 2027. Una propuesta del Pacto Histórico de fijar el monto de $596,6 billones fue derrotada. FOTO tomada de YouTube
    Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara debatieron el proyecto de Presupuesto para el año 2027. Una propuesta del Pacto Histórico de fijar el monto de $596,6 billones fue derrotada. FOTO tomada de YouTube
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luego de un debate de unas dos horas, las Comisiones Económicas de Senado y Cámara aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) en $634,9 billones, para la vigencia del año 2027.

La discusión tuvo en la Comisión Cuarta de la Cámara una votación de 22 votos a favor y 6 en contra. En la Comisión Cuarta de Senado 11 votos favorables y 4 en contra. La votación en la Comisión Tercera de Senado fue de votos 9 afirmativos y 3 negativos. Y en la Comisión Tercera de Cámara el proyecto fue aprobado por 22 votos a favor y 5 en contra.

De este modo la fijación del monto del PGN para 2027 se dio en el plazo establecido por las normas, que ordenan que la cifra debe quedar definida antes del 15 de septiembre.

La sesión que arrancó con más de una hora de retraso, tuvo en discusión por más de una hora una propuesta del modificar el monto y fijarlo en $596,6 billones, cifra menor a la que finalmente fue aprobada, pero por encima de la que había planteado el gobierno de Gustavo Petro antes de finalizar de $575,7 billones.

Entre los parlamentarios del Pacto Histórico que defendieron esta iniciativa figuraron el representante Marco Hincapié, quien señaló que la iniciativa del actual ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es superior en casi $60 billones frente a lo que radicó el gobierno de Gustavo Petro, y aseguró que la propuesta abelardista aumenta la burocracia en unos $4 billones.

También indagó por el financiamiento del PGN para 2027 y preguntó si se radicará una reforma tributaria próximamente.

Por su parte, David Racero sostuvo que el proyecto castiga la inversión y anticipó que, contra la aprobación del monto de $634,9 billones, se interpondrá una demanda, pues, según explicó, la Constitución manda que el monto de la inversión en el PGN no se puede rebajar con respecto al año anterior.

En la misma línea se pronunciaron los congresistas del Pacto Histórico Jaime Santamaría, Wilson Arias, Natalia Moreno, Andrea Vargas, Jorge Bastidas y Amaury Julio Pérez, quienes tuvieron intervenciones que oscilaron entre 4 y 7 minutos.

A su turno, la senadora Laura Ahumada cuestionó que el relato del actual gobierno es el de vender que el país está en crisis, y que esto no es real porque se están vendiendo más carros, porque el desempleo está en los niveles más bajos, entre otros aspectos. Indagó por los planes de ajuste y anticipó su voto negativo para la propuesta del PGN de $634 billones.

¿Vienen privatizaciones?

Los parlamentarios del Pacto Histórico advirtieron de eventuales privatizaciones o ventas de activos estatales para financiar el PGN del año que viene.

Aida Avella, por ejemplo, mencionó que cuando se privatizó el puerto de Buenaventura se disparó la delincuencia en esa parte del país, por lo que sugirió que los terminales marítimos deben volver a manos del Estado colombiano.

Y es que desde algunos sectores se incluyen entre las alternativas para obtener recursos, la eventual venta de activos del Estado. En ese escenario se ha mencionado la posibilidad de vender una participación de Ecopetrol.

El Estado posee actualmente una participación mayoritaria en la petrolera y podría analizarse una reducción de esa participación sin perder el control de la compañía. No obstante, la cotización actual de la acción no necesariamente representaría el mejor momento para realizar una operación de este tipo.

La alternativa podría evaluarse durante el próximo año, dependiendo de las condiciones del mercado y de la valoración de la empresa. También existen otras empresas y activos públicos que podrían ser considerados dentro de una estrategia de financiación.

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Entre ellas están algunas electrificadoras regionales y empresas industriales y comerciales del Estado. La venta de estos activos, sin embargo, debe entenderse como una alternativa y no necesariamente como una propuesta concreta de privatización de compañías específicas.

Tras las intervenciones de los congresistas del Pacto Histórico Fernando Arias Cardona, Deisy Osorio y Miryan Moncayo, se sometió a votación la propuesta del PGN de $596 billones, pero fue derrotada.

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