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La Policía regresó a Guamalito, Norte de Santander, luego de que el ELN destruyera la subestación del pueblo

La Institución envió 150 comandos del Grupo de Operaciones Especiales, que custodiarán la zona mientras se reconstruye la sede.

  • El general Ricardo Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, en las ruinas de la subestación de Guamalito, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    El general Ricardo Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, en las ruinas de la subestación de Guamalito, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 8 horas
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Con 150 comandos de operaciones especiales, la Policía regresó al corregimiento de Guamalito, en el municipio nortesantandereano de El Carmen, donde los terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la habían expulsado a punta de drones la semana pasada.

El retorno fue confirmado este lunes por el general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, quien detalló que los comandos harán un perímetro de seguridad para iniciar la reconstrucción de la base destruida.

Vale la pena recordar que la devastación de la sede policial en Guamalito empezó hace dos semanas, con dos ataques ejecutados por ELN, cuyos integrantes lanzaron explosivos desde drones y hostigaron con ráfagas de fusil.

En la segunda arremetida quedó gravemente afectada la estructura, dejando a los uniformados a la intemperie y expuestos al enemigo.

Por esta razón, la Policía tomó la decisión de evacuar a los 21 funcionarios que prestaban su servicio en la subestación, el pasado 9 de septiembre.

Lea aquí: Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo

Tras la salida de los policías, el ELN arremetió de nuevo al día siguiente, completando la destrucción de la sede y hurtando algunos elementos que los uniformados no se pudieron llevar, como tonfas y material de intendencia.

“A la gente de Guamalito, la Institución está aquí para protegerlos. La Fuerza Pública es la única autoridad que debe estar presente en este territorio”, dijo el general Alarcón en un mensaje grabado, de pie entre las ruinas de la subestación.

El alto oficial recordó que hay una recompensa de $300 millones de pesos por información que conduzca a las capturas de los cabecillas del ELN en la región, y mencionó a alias “el Zorro”, “Mario”, “Aristides” y “los Mellos”.

Durante el retorno de los policías a Guamalito, fue capturado un presunto miembro de esa organización, conocido como “el Trompón”, un supuesto operador de drones.

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Le incautaron una bandera de la guerrilla, dos pistolas, tonfas, explosivos y material de intendencia hurtado de la subestación destruida.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Racha terrorista contra sedes de Fuerza Pública: van 12 atacadas por retaliaciones al nuevo gobierno.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Policía se había retirado de Guamalito en Norte de Santander?
La Policía evacuó a 21 uniformados de Guamalito el pasado 9 de septiembre tras una serie de ataques con explosivos lanzados desde drones por el ELN, los cuales destruyeron la infraestructura de la subestación y dejaron a los agentes expuestos.
¿Qué estrategia usa la Policía para recuperar el control en Guamalito?
La institución desplegó un bloque de 150 comandos de operaciones especiales para establecer un perímetro de seguridad, proteger a la comunidad e iniciar la reconstrucción de la base policial destruida por los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo
¿Cuánto ofrece el Gobierno por los cabecillas del ELN en Norte de Santander?
Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita dar con la captura de cabecillas del ELN en esta zona del país, identificados como alias el Zorro, Mario, Aristides y los Mellos.
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