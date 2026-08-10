¿Qué provocó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia? Esto dijo un experto

Eran las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto cuando los habitantes de tres departamentos en Colombia empezaron a sentir que los televisores, las camas, los cubiertos y demás objetos se movían con fuerza. Otros observaban las grietas que se formaban en las paredes de apartamentos, edificios e iglesias. Ellos estaban viviendo uno de los eventos telúricos más fuertes de la última década, pues el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que se trataba de un terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. Los gritos de auxilio fueron una de las primeras reacciones tras el gran susto, que duró más de un minuto y que dejó, en un primer reporte preliminar, 111...