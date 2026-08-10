Celsia reduce deuda y avanza en eficiencia, pero utilidad cae 35,9% en el semestre

Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, periodo en el que avanzó en su estrategia de simplificación y eficiencia, mientras enfrentó una reducción de sus principales indicadores de rentabilidad. La compañía reportó una ganancia neta de $82.537 millones en el segundo trimestre, una disminución de 26,1% frente a los $111.705 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. En el acumulado del primer semestre, la utilidad alcanzó $140.930 millones, con una caída de 35,9% frente a los $219.769 millones de un año atrás.

La ganancia atribuible a los accionistas de la controladora fue de $43.702 millones entre abril y junio, 33,4% menos que los $65.658 millones del segundo trimestre de 2025. En los primeros seis meses, este resultado llegó a $70.352 millones, una reducción de 43,1%. Uno de los principales avances reportados por la compañía estuvo relacionado con su estructura financiera. Al cierre de junio, la deuda neta se ubicó en $4,85 billones, una reducción de $890.000 millones frente al mismo mes de 2025. En línea con su disciplina en la asignación de capital, la empresa también completó la venta de seis microcentrales hidroeléctricas en el Valle del Cauca por $91.000 millones. La estrategia financiera estuvo acompañada por el respaldo de las calificadoras. BRC Ratings ratificó la calificación AAA de Celsia S.A., mientras Fitch Ratings confirmó la misma calificación para Celsia Colombia. Ambas destacaron el modelo integrado de negocio, la diversificación de activos, cerca de 2 GW de capacidad instalada y la fortaleza financiera y de liquidez de la compañía. Ingresos de Celsia crecieron 2,7% en el trimestre En el segundo trimestre, Celsia obtuvo ingresos ordinarios por $1,35 billones, un incremento de 2,7% frente a los $1,32 billones registrados en el mismo periodo de 2025. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de 8,9% en la demanda de comercialización y de 3,5% en el uso y conexión de redes. Estos resultados compensaron parcialmente una menor generación de energía en las plantas de embalse. Sin embargo, en el acumulado del primer semestre los ingresos ordinarios fueron de $2,62 billones, 5,2% menos que los $2,77 billones de los primeros seis meses de 2025. La compañía explicó que el resultado estuvo afectado por un gasto extraordinario de $60.000 millones relacionado con iniciativas de eficiencia y simplificación. Sin considerar este efecto, el margen Ebitda del trimestre habría sido de 32,7%.

Dentro de su estrategia para mejorar la eficiencia, Celsia informó que el programa ReimaginarC alcanzó un avance de 84% al cierre de junio. La iniciativa tiene como objetivo generar ahorros por $74.900 millones durante 2026 y ya había materializado $62.860 millones al finalizar el primer semestre. Otro de los cambios implementados durante el trimestre fue el desliste de las acciones ordinarias de Celsia Colombia, antes EPSA, y de Cetsa de la Bolsa de Valores de Colombia. Según la empresa, esta decisión permite reducir gastos y eliminar cargas administrativas duplicadas entre la matriz y sus filiales.

Celsia distribuyó $442.000 millones a sus accionistas

La compañía también reportó avances en materia de transferencia de valor a los accionistas. En lo corrido de 2026, el retorno total al accionista, conocido como TSR, se ubicó en 8,6%. Durante el año, Celsia distribuyó $442.000 millones entre dividendos por $262.000 millones y recompras de acciones por $180.000 millones. Adicionalmente, durante el trimestre comenzó el programa de formador de liquidez con la firma Larrain Vial, cuyo objetivo es mejorar los diferenciales de negociación de la acción. Celsia también presentó el desempeño de los principales vehículos mediante los cuales participa en proyectos de infraestructura y energía. C2 Energía, dedicado a granjas solares de gran escala y desarrollado en alianza con Cubico Sustainable Investments, cuenta con 580 MWp de capacidad instalada. En el trimestre sus ingresos crecieron 65,1% y el EBITDA aumentó 75,8%, con un margen de 87,5%. Además, la compañía proyecta otros 300 MWp próximos a entrar en construcción.

Caoba, vehículo de activos de transmisión desarrollado también junto con Cubico Sustainable Investments, mantuvo un desempeño estable, con un margen EBITDA superior al 84%. Por su parte, El Tesorito, central térmica a gas natural en sociedad con Canacol y Proeléctrica, continúa cumpliendo al 100% su Obligación de Energía Firme, lo que permite respaldar al sistema ante escenarios de menor hidrología. En eficiencia energética, Atera firmó el contrato Comayagua 2 con Argos Honduras. Se trata del proyecto solar más grande desarrollado por la compañía hasta ahora, con 23 MW solares y 80 MW de almacenamiento mediante baterías. En Perú, Celsia informó que la construcción del parque eólico Carvelí, de 218 MW, presenta avances superiores al 90%. La compañía también continúa con los procesos de debida diligencia para la entrada de socios. Los resultados también se producen en medio de la convergencia entre EnergizarC, el programa de transformación de Celsia, y ACE (Argos Convergence Effort), la estrategia de creación de valor presentada recientemente por Grupo Argos, su accionista controlante. ACE está orientado a generar, capturar y transferir valor a los accionistas mediante tres frentes: excelencia operacional, consolidación del negocio de gestión de activos y aceleración del programa de recompra de acciones.