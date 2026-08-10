Celsia reduce deuda y avanza en eficiencia, pero utilidad cae 35,9% en el semestre

Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, periodo en el que avanzó en su estrategia de simplificación y eficiencia, mientras enfrentó una reducción de sus principales indicadores de rentabilidad.
La compañía reportó una ganancia neta de $82.537 millones en el segundo trimestre, una disminución de 26,1% frente a los $111.705 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. En el acumulado del primer semestre, la utilidad alcanzó $140.930 millones, con una caída de 35,9% frente a los $219.769 millones de un año atrás.