“Heridos serán trasladados a Medellín”: De la Espriella tras visita a Chocó por terremoto

En medio de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió al occidente del país este 10 de agosto, el presidente De la Espriella anunció desde Chocó un refuerzo de las operaciones de búsqueda y rescate y medidas para atender a las familias afectadas, entre esas, enviar a los heridos a la capital de Antioquia. El mandatario llegó al departamento acompañado por los ministros de Defensa, Vivienda y Salud, con quienes, según explicó, se coordinará la respuesta institucional a la emergencia. En contexto: Presidente De la Espriella anuncia acciones tras emergencia por fuerte sismo en Colombia; hoy mismo viajará a Pereira “Lo primero es que salgamos de este problema”, señaló el presidente, al explicar que el Ministerio de Defensa puso a disposición el aparato militar y policial para reforzar las labores de atención. Según dijo, a la zona serán enviados ingenieros, rescatistas y caninos especializados para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en los puntos afectados.

Más de 1.300 viviendas afectadas

Uno de los principales frentes de atención será la situación de las viviendas. El presidente aseguró que más de 1.300 casas presentan algún tipo de afectación y anunció medidas para las familias que no puedan permanecer temporalmente en sus hogares. En ese sentido, informó que el Gobierno dispondrá de subsidios de arriendo para que los damnificados puedan trasladarse a viviendas temporales mientras se adelantan las reparaciones y restauraciones de los inmuebles afectados.

Ha sido un día muy difícil para todos los colombianos y para zonas como el Chocó.



Las imágenes son dolorosas, pero aquí estamos acompañando al Presidente @ABDELAESPRIELLA y a todos los afectados por esta tragedia.



Seguiremos al frente de la situación con todo el compromiso. pic.twitter.com/o6rTNDGQYm — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) August 10, 2026

El anuncio se conoce mientras continúan los trabajos para establecer con precisión la magnitud de los daños ocasionados por el sismo y determinar cuáles viviendas pueden ser habitadas y cuáles representan un riesgo para sus ocupantes.

Heridos serán trasladados a Medellín

El componente de salud fue otro de los puntos. El mandatario señaló que, junto con la ministra de Salud, se trabajará en la atención de los pacientes afectados por la emergencia. De acuerdo con su anuncio, los enfermos y heridos de gravedad que requieran atención serán remitidos a Medellín, con el propósito de descongestionar y fortalecer la capacidad hospitalaria disponible en el departamento.

En Chocó se estima que son alrededor de 110 los heridos por cuenta de esta emergencia. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba señaló en Noticias Caracol que el traslado de los heridos es prioridad debido a que en ese departamento solo hay un hospital de segundo nivel de complejidad, el Hospital San Francisco de Asís, que ya está colapsado. ”Estábamos en la mañana atendiendo heridos incluso en la zona que acondicionamos con carpas (...) Absolutamente colapsada del área de urgencias”, indicó Córdoba. Agregó que, además de los pacientes que ya requerían atención en hospitales de tercer nivel antes de la emergencia, ahora se suman otros que resultaron gravemente heridos tras el sismo. Y de ese nivel no hay ninguno en Chocó. Mientras tanto, en la capital de Antioquia ya se declaró la alerta roja hospitalaria para atender pacientes que vengan desde ese departamento. La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, explicó que la alerta permitirá ubicar pacientes en cualquier institución hospitalaria del departamento que tenga disponibilidad de camas, independientemente de su afiliación al sistema de salud o de su condición económica. Además, la Gobernación de Antioquia también reportó que equipos de la Cruz Roja y la Defensa Civil de Antioquia se trasladan al departamento de Chocó, para activarse “a salvar vidas lo más pronto posible” según informó Edwin Montoya, coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Por otro lado, el Gobierno Nacional también anunció que, cuando cese la fase inicial de la emergencia por el sismo, se realizará un encuentro regional para evaluar las necesidades de las zonas afectadas y definir las medidas que deberán adoptarse. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños mientras avanza el balance de víctimas y afectaciones dejadas por el terremoto. Siga leyendo: “Me salvé por cinco segundos de quedar atrapado”: así se vivió el terremoto en Manizales

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