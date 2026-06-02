El artículo de The Economist que ve como ganador a De la Espriella frente al continuismo de Petro

Para The Economist, en su reciente artículo, Abelardo De la Espriella es quien tiene más opciones de convertirse en presidente de Colombia, pues sus propuestas son una respuesta a los profundos problemas de inseguridad y narcotráfico que afectan al país y que no parecen estar siendo superados con la denominada “paz total” del presidente Gustavo Petro.
La revista británica ha visto que el abogado supo identificar estas coyunturas y ha prometido enfrentarlas mediante la construcción de diez megacárceles y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares “al estilo de Bukele”. También están otras propuestas relacionadas con el libre mercado, pero consideran que algunas de sus iniciativas económicas tienen rasgos populistas.