Turba destruye y quema material electoral en Arjona (Bolívar) en jornada de votación del Pacto Histórico: esto es lo que se sabe

Un grave hecho de orden público alteró la jornada electoral en el corregimiento de Rocha, municipio de Arjona, al norte del departamento de Bolívar. De acuerdo con las autoridades, una turba ingresó al puesto de votación ubicado en la Institución Educativa de Rocha y destruyó todo el material dispuesto para la consulta interna del Pacto Histórico. Los manifestantes quemaron los tarjetones y equipos justo cuando se disponía a iniciar la jornada electoral. Lea más: Consulta del Pacto Histórico 2025: así avanza la votación que definirá al candidato presidencial y las listas al Congreso El incidente, confirmado por el secretario del Interior de Bolívar, Javier Doria, habría tenido su origen en la inconformidad de la comunidad con el Gobierno Nacional por la falta de reparación de la vía que comunica el corregimiento con el casco urbano de Arjona. “La situación se generó, aparentemente, por la inconformidad que tiene la comunidad frente a la reparación de una vía”, explicó Doria a Caracol Radio.

Protesta por una vía sin pavimentar

La vía que conecta a Rocha con el resto del municipio se ha convertido en un símbolo del abandono local. Vecinos aseguran que el mal estado de la carretera impide el transporte de alimentos, afecta el acceso a servicios médicos y dificulta la movilidad escolar. Durante la mañana de este domingo, un grupo de cerca de 15 personas —algunas encapuchadas— ingresó al puesto de votación y prendió fuego al material electoral, frustrando el inicio del proceso. El hecho fue confirmado por el registrador nacional, Hernán Penagos, quien señaló que los manifestantes, presuntamente miembros de la comunidad, protestaban por la falta de pavimentación en la vía de acceso. “Personas encapuchadas quemaron los tarjetones de una mesa de votación e impidieron que se instalara la mesa en el corregimiento”, declaró Penagos.

Puede leer: ABC de la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre: todo lo que debe saber para votar Según el reporte de la Registraduría Nacional, el censo electoral del corregimiento de Rocha era de 2.530 personas, concentradas en una sola mesa de votación. Con la quema de los tarjetones, la consulta del Pacto Histórico no pudo desarrollarse en este punto. Hasta el momento, no se reportan capturas ni personas heridas, aunque las autoridades locales han reforzado la presencia de la Policía y el Ejército en la zona para evitar nuevos disturbios.