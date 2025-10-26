Turba destruye y quema material electoral en Arjona (Bolívar) en jornada de votación del Pacto Histórico: esto es lo que se sabe

Un grave hecho de orden público alteró la jornada electoral en el corregimiento de Rocha, municipio de Arjona, al norte del departamento de Bolívar.
De acuerdo con las autoridades, una turba ingresó al puesto de votación ubicado en la Institución Educativa de Rocha y destruyó todo el material dispuesto para la consulta interna del Pacto Histórico.
Los manifestantes quemaron los tarjetones y equipos justo cuando se disponía a iniciar la jornada electoral.
El incidente, confirmado por el secretario del Interior de Bolívar, Javier Doria, habría tenido su origen en la inconformidad de la comunidad con el Gobierno Nacional por la falta de reparación de la vía que comunica el corregimiento con el casco urbano de Arjona.
“La situación se generó, aparentemente, por la inconformidad que tiene la comunidad frente a la reparación de una vía”, explicó Doria a Caracol Radio.