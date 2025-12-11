Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes

Treinta creadores de contenido colombianos han sido catalogados como los más influyentes en la región, esto debido a su reconocimiento que han logrado tanto en el mundo de las redes sociales como fuera de ella. El listado lo publicó la revista Forbes Colombia, quien a través de su segunda edición del Top Creators realizó una lista de los influencers colombianos más consolidados en Latinoamérica. Lea también: Dulce Nicole, la niña que recicla con su madre en Medellín y que fue elegida embajadora Nike Eco League en la Copa Malala’s Este medio elaboró la lista teniendo en cuenta los datos de la plataforma RealFluencers que es la que analiza el número de seguidores y las tasas de interacción como reacciones, comentarios y el compartir contenido. Junto a estas cifras, se revisó los creadores que adicional al material subido en redes sociales construyen una marca o han consolidado un emprendimiento, además de hacer colaboraciones y acuerdos con otras marcas.

¿Quiénes son los creadores de contenido colombianos más influyentes?

En una industria que está cerrando el 2025 con cifras superiores a los 600.000 millones de pesos y que ha crecido gracias a la profesionalización del sector y las diversas fuentes de monetización y la diversidad de formatos, la revista destacó a 30 influenciadores. Uno de los destacados es Tulio Zuloaga, conocido en redes como Tulio Recomienda. Para la revista, el foodie de Colombia es una muestra de cómo se traslada la influencia de las redes a los negocios reales con eventos como el Burger Master que permitió que los restaurantes alcanzaran ventas de 80.000 millones de pesos. Otra personalidad destacada es Marcela García, quien con la apertura de su centro de experiencia para productos del cabello en Bogotá movilizó a una importante cantidad de personas.