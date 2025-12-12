Propuesta de limitar ahorro pensional en el exterior habría llevado a la salida de Higuera de la Unidad de Regulación Financiera

El Ministerio de Hacienda aceptó la renuncia de la ahora exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera, se conoció que la razón de la salida se habría dado por diferencias con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por la limitación del ahorro pensional de fondos privados

El decreto 1316 del 5 de diciembre de 2025 confirmó la salida de Higuera de la dirección de la URF tras la presentación de su renuncia irrevocable dos días antes de la expedición del decreto. En su reemplazo llegará Diana Larisa Caruso.

La renuncia se habría dado en virtud de la intención del Ministerio de Hacienda de limitar el ahorro pensional de los fondos privados en el exterior, propuesta que pondría en riesgo hasta $370 billones en rendimientos acumulados en inversiones, según Anif y Asofondos.

Asofondos comentó en octubre que obligar a las administradoras de fondos pensionales a traer sus inversiones en el exterior a Colombia, también traería consigo un incremento del pasivo pensional por la menor disponibilidad de recursos para cubrir las pensiones de los jubilados, así como una revaluación del peso.

“Ha sido un honor y una gran responsabilidad servir al país desde esta posición, labor que he desempeñado con rigor técnico, compromiso y transparencia. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí por el señor Presidente de la República y por usted, señor Ministro, así como el respaldo de quienes han acompañado esta gestión. Deseo que la entidad continúe fortaleciendo la institucionalidad y trabajando por el bienestar de la ciudadanía”, concluyó Mónica Higuera Garzón.