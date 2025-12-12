x

Capturaron a 11 jóvenes que habrían replicado actos de la Primera Línea en Bogotá: son acusados de terrorismo

El grupo es acusado de planear acciones violentas en distintos puntos de la capital, similares a las que se registraron durante el estallido social de 2021.

  La red criminal es señalada de perpetrar actos de vandalismo y de terrorismo en diferentes sectores de Bogotá entre 2024 y 2025. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 11 presuntos integrantes de una estructura que habría replicado las acciones violentas de la llamada Primera Línea Durante las protestas de 2021, según las autoridades.

La banda delincuente estaría detrás de, por lo menos, 12 ataques perpetrados entre 2024 y 2025. El grupo, conformado principalmente por jóvenes, habría planeado y ejecutado atentados contra la población civil, la fuerza pública, el sistema de transporte y la infraestructura de la ciudad.

Los señalados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento realizados de manera conjunta con la Policía Nacional.

Entre ellos figuran dos presuntos cabecillas: Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, quienes, de acuerdo con la investigación,coordinaban la fabricación de bombas molotov, 'papas bomba' y otros elementos peligrosos, así como la distribución de roles para lanzar o activar los artefactos durante jornadas de protesta.

Los demás detenidos fueron identificados como Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow.

Durante los operativos fueron incautados panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con diferentes símbolos.

Los hechos que se les atribuyen incluyen el ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional, ocurrido el 15 de marzo de 2024, que dejó a un uniformado herido; la quema de una motocicleta en una universidad el 21 de marzo de 2024; y la incineración de un bus del SITP con 12 pasajeros a bordo el 25 de abril del mismo año. El episodio más reciente ocurrió el 11 de septiembre de 2025, cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu, resultó herido mientras manipulaba material explosivo en la Universidad Nacional.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó a los 11 detenidos los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán permanecer con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Utilidad para la vida