Minjusticia firmó decreto para que tutelas contra el presidente vayan en primera instancia al Consejo de Estado

Las tutelas contra el presidente de la República volverán a llegar, en primera instancia, al Consejo de Estado. Así lo estableció el Gobierno de Abelardo de la Espriella mediante el Decreto 1446 de 2026, firmado por el jefe de Estado y el ministro de Justicia, Iván Cancino.
La decisión modifica la regla que había trasladado estos procesos a los jueces de circuito.
El giro tiene una historia reciente. En julio de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Decreto 799 modificó las reglas de reparto y estableció que las tutelas contra el presidente de la República fueran asignadas, en primera instancia, a los jueces del circuito o de igual categoría, al igual que las acciones contra otras autoridades del orden nacional.
Más de un año después, el Gobierno de Abelardo de la Espriella modificó esto. Sin embargo, la regla general se mantiene: las acciones contra autoridades nacionales seguirán yendo a los jueces del circuito o de igual categoría, incluidas, por ejemplo, las que cuestionan las políticas del Gobierno para erradicar cultivos ilícitos.