Unidad de Desaparecidos crece en descentralización

El próximo mes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada como consecuencia del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, llegará con sus equipos a otros diez territorios para lograr la descentralización en las 17 regiones más afectadas por el flagelo de la desaparición forzada. EL COLOMBIANO habló con su directora Luz Marina Monzón.

¿Cómo se conforman los equipos descentralizados?

“Son cuatro personas encargadas de cuatro tareas: la pedagogía para facilitar el acceso al mecanismo, apoyar la coordinación interinstitucional con los actores claves en el territorio, recolectar información necesaria con respecto a las solicitudes que hagan los familiares y consolidar información sobre el universo de víctimas y los posibles lugares de ubicación de los cuerpos”.

¿Ya hay resultados tangibles de la gestión?

“Hemos venido consolidando mucha información. Lo que se espera es que se hagan las exhumaciones, pero estas no sirven cuando no se tienen datos consolidados que ayuden a tener una hipótesis de identificación, para que no pase lo que ocurre hoy que se tienen muchos cuerpos exhumados pero sin identificar, ya que el objetivo último es devolverlos dignamente a las familias.

Ya hemos logrado, en un proyecto con la Fiscalía y Medicina Legal, identificar y entregar dignamente los restos de dos personas que reposaban en los laboratorios de esas entidades e impulsamos la entrega de otros dos cuerpos que, aunque estaban identificados, no habían sido entregados”.

¿Cómo se hará la priorización de los casos?

“Nosotros no vamos a priorizar, a medida que vamos consolidando información vamos emprendiendo las búsquedas”.