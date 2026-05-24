Paloma Valencia e Iván Cepeda cerraron sus campañas con mensajes opuestos: seguridad total vs. diálogo sin autoritarismo

A solo una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Paloma Valencia e Iván Cepeda cerraron sus campañas con eventos masivos en Bogotá y Barranquilla, respectivamente, y con mensajes que subrayaron la distancia entre sus propuestas de gobierno.
Por un lado, en la capital la candidata habló de seguridad sin concesiones a grupos armados, y en la capital del Atlántico el aspirante de izquierda propuso inclusión social y diálogo institucional, dos visiones de país que se disputarán votos este domingo.