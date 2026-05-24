Paloma Valencia e Iván Cepeda cerraron sus campañas con mensajes opuestos: seguridad total vs. diálogo sin autoritarismo

A solo una semana de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Paloma Valencia e Iván Cepeda cerraron sus campañas con eventos masivos en Bogotá y Barranquilla, respectivamente, y con mensajes que subrayaron la distancia entre sus propuestas de gobierno. Por un lado, en la capital la candidata habló de seguridad sin concesiones a grupos armados, y en la capital del Atlántico el aspirante de izquierda propuso inclusión social y diálogo institucional, dos visiones de país que se disputarán votos este domingo.

Paloma Valencia, “dispuesta a conquistar lo imposible”

Paloma Valencia cerró su campaña en el Movistar Arena de Bogotá rodeada de los miembros de la Gran Consulta por Colombia, el Centro Democrático y dirigentes de los partidos Liberal, Conservador y de la U. El expresidente César Gaviria estuvo presente en el evento. Álvaro Uribe, aunque no asistió, envió un video de respaldo.

El acto comenzó con las palabras del director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien afirmó que “Paloma Valencia será la primera mujer presidente de Colombia”. Luego tomó la palabra María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, quien ratificó su apoyo a Valencia y no a su suegro Miguel Uribe Londoño. “Honrando la voluntad de Miguel y la última de mis libertades, decido apoyar a Paloma Valencia”, dijo. La fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo también intervino antes del discurso de la candidata: “Tenemos que reconocer que esto es difícil, pero haciendo equipo vamos a ganar. Vamos a ganar aunque les duela a los extremos”. Valencia subió a la tarima y centró su discurso en la seguridad y la identidad política de su campaña. “No vamos a perder porque esta es la campaña que ha podido contra todo. ¿Y saben por qué yo tengo la certeza de que sí vamos a ganar? Porque yo soy uribista. ¿Y saben en qué consiste ser uribista? En trabajar, trabajar y trabajar. Pero además de trabajar, estar dispuesto a conquistar lo imposible”, dijo.

Frente a las encuestas que muestran a Abelardo De la Espriella y a Cepeda disputándose una eventual segunda vuelta, Valencia fue desafiante: “Nosotros estamos hechos no para ganar encuestas, sino para ganar elecciones”. Su promesa más contundente fue el desmonte de la política de paz total del gobierno Petro. “Como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Colombia, ordenaremos la reactivación de todas las órdenes de captura del cartel de la paz total y vamos con ayuda de los soldados de tierra, mar y aire y de la Policía Nacional a conquistar la seguridad”, afirmó. Valencia también estuvo este fin de semana en Medellín con un evento de cierre y se reunió con Sergio Fajardo en Barranquilla para explorar una posible alianza, pero no hubo acuerdo.

Cepeda en Barranquilla: “Somos del pueblo”

Iván Cepeda cerró su campaña en el par vial de la calle 50 de Barranquilla, en un evento que su equipo cifró en más de 80.000 asistentes. Su discurso estuvo marcado por el énfasis en la inclusión, el rechazo al autoritarismo y el compromiso con las comunidades más vulnerables.