La cuenta final: así fueron los cierres de campañas, ¿qué viene ahora?

Ayer, todos los candidatos presidenciales cerraron sus campañas. Bogotá, Medellín y Barranquilla fueron las ciudades escogidas por los favoritos para intentar triunfar en las elecciones del próximo domingo para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
Cada uno apostó por eventos multitudinarios, discursos encendidos y demostraciones de fuerza política para dejar claro, a siete días de la primera vuelta, cuáles son sus banderas y hacia dónde quieren llevar al país. Los tres candidatos que lideran las encuestas llenaron plazas el fin de semana.
Abelardo de la Espriella cerró en La Macarena en Medellín, Paloma Valencia llenó el Movistar Arena de Bogotá e Iván Cepeda también convocó gran público en Barranquilla.
La campaña terminó como comenzó: polarizada. Los candidatos reforzaron sus orillas ideológicas, endurecieron el tono y apelaron a sus bases más fieles en un cierre frenético en el que definitivamente, y por primera vez en la historia del país, no hubo debates públicos entre los principales aspirantes.
La confrontación quedó reducida a los monólogos en las plazas públicas. Lo hecho, hecho está. Ahora solo queda esperar lo que digan las urnas.