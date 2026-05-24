¡Tome nota! Hay cursos gratis para atender y comprender las mascotas en Medellín

El 83% de los hogares antioqueños conviven con al menos una mascota que habitualmente se cuida con devoción y cariño. Es más, en el Valle de Aburrá, 3 de cada 4 hogares tienen algún animal de compañía. Sin embargo, ¿saben los dueños de las mascotas qué hacer ante situaciones como una intoxicación, una quemadura, un golpe de calor o problemas de comportamiento? Probablemente no y por lo mismo este tipo de situaciones toman por sorpresa a muchos cuidadores.
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En la ciudad se vienen desarrollando iniciativas gratuitas enfocadas en fortalecer la cultura de protección y bienestar animal. Mientras la capital antioqueña lanzó un curso de primeros auxilios, Envigado consolidó una “Escuela de Felinos” para entender el comportamiento de esta especie y promover su tenencia responsable.