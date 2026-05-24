¡Tome nota! Hay cursos gratis para atender y comprender las mascotas en Medellín

El 83% de los hogares antioqueños conviven con al menos una mascota que habitualmente se cuida con devoción y cariño. Es más, en el Valle de Aburrá, 3 de cada 4 hogares tienen algún animal de compañía. Sin embargo, ¿saben los dueños de las mascotas qué hacer ante situaciones como una intoxicación, una quemadura, un golpe de calor o problemas de comportamiento? Probablemente no y por lo mismo este tipo de situaciones toman por sorpresa a muchos cuidadores. Le puede interesar: La salud del intestino es clave para el buen ánimo de su mascota, ¿por qué? En la ciudad se vienen desarrollando iniciativas gratuitas enfocadas en fortalecer la cultura de protección y bienestar animal. Mientras la capital antioqueña lanzó un curso de primeros auxilios, Envigado consolidó una “Escuela de Felinos” para entender el comportamiento de esta especie y promover su tenencia responsable.

Primeros auxilios

La Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal de Medellín puso en marcha recientemente un curso virtual gratuito de primeros auxilios para animales de compañía dirigido a tutores de mascotas, rescatistas, voluntarios, paseadores caninos y ciudadanos en general. La subsecretaria Elizabeth Coral Duque explicó que el programa nació gracias a una alianza con la Fundación Franz Weber y la Red Doméstica, de la cual hace parte el Distrito. “El objetivo es que tengamos una comunidad que pueda reaccionar mejor ante situaciones de emergencia con los animales de compañía”, señaló. El curso se encuentra disponible desde hace un mes y funciona bajo modalidad autogestionable. Esto significa que cada persona puede avanzar a su propio ritmo, revisar los contenidos cuando tenga tiempo y presentar evaluaciones por cada unidad para obtener un certificado que lo acreditará en estas buenas prácticas. Esta formación fue diseñada por la Fundación Franz Weber y está organizada en siete unidades temáticas. El curso también enseña medidas preventivas. Por ejemplo, cómo evitar accidentes eléctricos con cachorros, qué hacer ante picaduras de insectos o cómo actuar frente a golpes de calor.

Entre los temas incluidos están primeros auxilios a mascotas y cómo actuar; heridas, hemorragias y contusiones; accidentes físicos, quemaduras y también accidentes eléctricos; riesgos en el ambiente; emergencias neurológicas; reanimación cardiopulmonar RCP; y primeros auxilios en situaciones de desastre. Uno de los módulos más relevantes para Medellín es el relacionado con emergencias y desastres, debido a las condiciones geográficas y climáticas del territorio donde habitualmente los “peluditos” también sufren en gran medida. “Tener herramientas para responder ante estos momentos críticos salva vidas de mascotas, porque ayuda a ganar tiempo para llevar al animal a la clínica veterinaria”, comentó la funcionaria. La subsecretaria confirmó que más de 2.400 personas ya se encuentran inscritas en el programa. Y aunque el curso es flexible y puede desarrollarse al ritmo de cada participante, Coral explicó que completar todo el contenido de manera detallada podría tomar cerca de 40 horas. Siga leyendo: ¿Tener un perro ayuda a vivir más? Esto dice la ciencia sobre las mascotas y la salud Uno de los aspectos destacados es que los participantes cuentan con tutorías y acompañamiento docente, lo que permite resolver dudas durante el aprendizaje. “A este tutor puedes consultarle las dudas que hayan quedado tras estudiar cada unidad”, añadió. Los interesados deben registrarse inicialmente en la plataforma educativa de la Fundación Franz Weber (https://escuelaffw.org/escuela/primeros-auxilios-en-animales-de-compania-alcmedellin/) con su correo electrónico y usuario personal. La plataforma también ofrece otros cursos gratuitos sobre manejo responsable de animales y comportamiento canino.

La Escuela de Felinos

Desde 2024 Envigado desarrolla un programa pionero dedicado a los gatos. Se trata de la “Escuela de Felinos”, estrategia impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente en articulación con la Fundación para la Protección Animal. El director de Bienestar Animal del municipio de Envigado, Esteban Pajón, explicó que el proyecto nació tras identificar la necesidad de educar a la comunidad sobre el comportamiento felino y desmontar muchos mitos relacionados con estos animales. “El objetivo es que las personas comprendan conductas normales de los gatos y aprendan a interpretar señales de estrés, ansiedad o problemas de adaptación”, indicó.