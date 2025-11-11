Giro en el CNE: la UP se retracta parcialmente tras aceptar cargos por violación de topes en campaña de Petro

En el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro en 2022, este martes se conoció que la Unión Patriótica (UP) –uno de los partidos que conforma la coalición del Pacto Histórico–, reconoció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los cargos por presunta violación de topes. Sin embargo, este mismo martes la colectividad reculó y ahora presentó una retractación parcial de lo que inicialmente admitió.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4