Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su caso: “No quiero beneficiarme”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere que el proceso que avanza en su contra –y que lo condenó en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal– no tenga vencimiento en el tiempo.
Así lo hizo saber el mandatario a través de una carta que radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá y en donde dejó claro que su intención es que el proceso judicial no se quede en el alambrado de la prescripción.
La manifestación del exmandatario es clave. Pues los magistrados de la Sala Penal del Tribunal tienen plazo hasta el 16 de octubre para tomar una decisión de segunda instancia frente al fallo que profirió el 1 de agosto la jueza Sandra Liliana Heredia.
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, apuntó el exmandatario.