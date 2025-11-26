Procuraduría alistaría suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía por presuntos vínculos con disidencias

Tras la revelación de presuntos vínculos del general Miguel Huertas y del director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, con las disidencias al mando de alias Calarcá, la Procuraduría General abrió una investigación que avanza con celeridad y podría derivar en decisiones preliminares en los próximos días.

Según supo este diario, la Sala Disciplinaria evalúa la posibilidad de suspender de manera provisional a ambos funcionarios, con el objetivo de impedir que su permanencia en los cargos pueda influir, alterar o entorpecer la recolección de pruebas dentro del expediente.