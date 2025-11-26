Superservicios pone en la lupa a cinco empresas de energía en nueva ronda de visitas técnicas

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició una serie de visitas técnicas como parte de las estrategias de vigilancia especial aplicadas a las empresas que participan en la cadena de prestación del servicio de energía en el país.
El objetivo es verificar que estas compañías garanticen una gestión adecuada, sostenible y eficiente en todo el territorio nacional.
Estas inspecciones, según la entidad, forman parte de las evaluaciones integrales, que revisan componentes financieros, administrativos, comerciales, técnicos y de protección al usuario en empresas dedicadas a la generación, distribución y comercialización del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como aquellas que operan en las Zonas No Interconectadas (ZNI) y en el mercado mayorista.