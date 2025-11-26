Video | Mejores momentos de Luka Doncic, la gran figura del triunfo de Lakers sobre Clippers en la NBA

El esloveno Luka Doncic sumó 43 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias, un robo y un tapón en el triunfo de los Lakers 135-118 ante los Clippers, ambos de Los Ángeles.
Doncic sigue haciendo historia en la NBA y en los Lakers, ya que con los 43 puntos ante Clippers se convirtió en el décimo jugador del club en la lista de máximos anotadores y ahora aparece junto a leyendas como Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O´Neal, George Mikan, Lebron James, Anthony Davis, Kareen Abdul-Jabbar y Gail Goodrich.