Video | Mejores momentos de Luka Doncic, la gran figura del triunfo de Lakers sobre Clippers en la NBA

El esloveno Luka Doncic sumó 43 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias, un robo y un tapón en el triunfo de los Lakers 135-118 ante los Clippers, ambos de Los Ángeles. Doncic sigue haciendo historia en la NBA y en los Lakers, ya que con los 43 puntos ante Clippers se convirtió en el décimo jugador del club en la lista de máximos anotadores y ahora aparece junto a leyendas como Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West, Shaquille O´Neal, George Mikan, Lebron James, Anthony Davis, Kareen Abdul-Jabbar y Gail Goodrich.

Según reseña Marca, el esloveno suma 51 partidos en la NBA con al menos 40 puntos e igualó su mejor marca de la temporada con 32 puntos en la primera mitad y 24 en el primer cuarto. En los Lakers también destacaron Austin Reeves (31 puntos y 9 rebotes) y LeBron James (25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), de esta manera, lograron el triunfo y suman 5 victorias seguidas (tres en la Copa NBA) y han ganado 11 de los últimos 13 partidos.