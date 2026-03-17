Colombia envejece: para 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes

Actualmente, Colombia tiene un índice de envejecimiento cercano a 70, lo que significa que por cada 10 jóvenes hay alrededor de 7 adultos mayores; explicó Anaya. Sin embargo, esa proporción crecerá de forma significativa en los próximos años, reflejando una transición demográfica que ya se observa en otros países, pero que en el caso colombiano ocurre con especial rapidez.

De acuerdo con estimaciones presentadas por el investigador principal del programa Longevidad Saludable de la Academia Nacional de Medicina, Juan Manuel Anaya , en las próximas décadas la relación entre adultos mayores y jóvenes cambiará drásticamente, hasta el punto de que hacia 2050 habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15.

El envejecimiento de la población colombiana avanza a un ritmo acelerado y ya plantea transformaciones profundas para el país.

De hecho, con motivo de este fenómeno, la Academia Nacional de Medicina invitó al II Foro Longevidad y Centenarios, que se realizará en Bogotá con la participación de la Universidad de la Costa.

Al respecto, uno de los datos que más llama la atención es el aumento sostenido de personas que superan los 100 años. Según cifras del DANE, el número de centenarios ha crecido de forma notable en las últimas décadas y seguirá en ascenso. Este grupo, aunque reducido, se ha convertido en objeto de estudio por sus características biológicas y sociales.

Un análisis realizado por la Alianza Centenarios en distintas regiones del país revela una realidad compleja. La mayoría de estas personas ha vivido en condiciones de vulnerabilidad: altos niveles de pobreza, bajo acceso a educación y una significativa dependencia en la vejez. Incluso, una parte importante reporta haber sufrido violencia a lo largo de su vida.

Más específicamente, según el análisis: “el 68% vive en condiciones de pobreza, el 63% nunca fue a la escuela, el 82% tiene algún grado de dependencia y el 25% sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida”, citó el diario La Opinión, que habló con Anaya.

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A pesar de esas dificultades, hay un hallazgo que desafía las expectativas: la gran mayoría de los centenarios manifiesta sentirse satisfecha con su vida.

Este contraste ha despertado el interés de investigadores, quienes ven en estas personas una oportunidad para entender no solo los factores biológicos de la longevidad, sino también los elementos sociales y culturales que influyen en el bienestar.

“Gente muy pobre, iletrada, pero vive bien. Eso es un fenómeno muy interesante que nos hace estudiarlos con especial atención”, afirmó Anaya en entrevista con el medio citado.

Desde el punto de vista de la salud, los centenarios presentan características particulares. Diversos estudios indican que tienden a tener sistemas inmunológicos más resistentes y menores tasas de enfermedades crónicas como cáncer, afecciones cardiovasculares y diabetes. Incluso durante la pandemia de COVID-19, este grupo registró niveles de mortalidad relativamente bajos.

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