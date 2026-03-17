Colombia envejece: para 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes

El envejecimiento de la población colombiana avanza a un ritmo acelerado y ya plantea transformaciones profundas para el país.
De acuerdo con estimaciones presentadas por el investigador principal del programa Longevidad Saludable de la Academia Nacional de Medicina, Juan Manuel Anaya, en las próximas décadas la relación entre adultos mayores y jóvenes cambiará drásticamente, hasta el punto de que hacia 2050 habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15.
Actualmente, Colombia tiene un índice de envejecimiento cercano a 70, lo que significa que por cada 10 jóvenes hay alrededor de 7 adultos mayores; explicó Anaya. Sin embargo, esa proporción crecerá de forma significativa en los próximos años, reflejando una transición demográfica que ya se observa en otros países, pero que en el caso colombiano ocurre con especial rapidez.