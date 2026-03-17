Petro vuelve a poner en jaque sistema de salud con anuncio de liquidar todas las EPS quebradas

Cinco meses que le quedan al Gobierno del presidente Gustavo Petro parecerán una eternidad para el sistema de salud. El más reciente anuncio del mandatario en ese sentido pone en vilo el futuro de, al menos, 24 millones de usuarios. Según dijo, las entidades promotoras de salud (EPS) que estén quebradas las van a liquidar. En el Consejo de Ministros televisado de este lunes 16 de marzo, Petro les dijo a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Jaramillo, que todas las EPS “que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas: el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio”. Le puede interesar: Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS. A esto, el jefe de Estado agregó que “depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas” y que “sería un suicidio” para el país “sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS”.

¿Cuáles son las EPS quebradas?

Más allá del anuncio del presidente, una pregunta quedó en el aire: ¿a qué se refiere con una EPS quebrada? Para el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, la figura de “quebrada” no existe en las leyes y normas que regulan el sistema de salud. Lo más “cercano” a eso es cuando una aseguradora tiene patrimonio negativo o cumple indicadores financieros.

“Así como lo dijo, serían las que él considere que están quebradas, entonces terminará siendo algo subjetivo del Ejecutivo. Y si son las que tienen patrimonio negativo, ahí entran casi todas”, aseguró Jiménez. En el mismo sentido, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que Petro “no fue claro en indicar cuáles son”. “Uno podría pensar que son las peores financieramente y las que están intervenidas, pero puede haber otras”. Sobre esto, explicó que las EPS actualmente intervenidas “tienen patrimonio negativo casi todas, pero no sabemos si esa sería una definición o si son las intervenidas o las no intervenidas”. En un trino que el presidente publicó este martes, volvió a hablar de “EPS quebradas” y después dijo que “los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden”. Sobre estas últimas aseguró que “desarrollarán los sistemas preventivos territorializados, para que sean eficaces, la prevención la pagará el gobierno, el sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50 % de la población se trasladará a las EPS por territorios (sic)”.

Con la respuesta de Gustavo Petro salta otro interrogante a la vista: ¿a qué aseguradora serán trasladados los millones de afiliados de las que liquiden? Con la crisis financiera por cuenta de la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), las EPS presentan una siniestralidad de entre 110 y 115 por ciento. Es decir que por cada $100 que les ingresa por UPC se gastan hasta $115. De manera que trasladarle población a “las que queden” solo aumentará la presión financiera sobre estas, si no se ajusta esa prima.

Un reencauche que genera más desconfianza

No es la primera vez que el presidente Petro amenaza con liquidar EPS. El 20 de enero de este año dijo —también en un Consejo de Ministros— que era “mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente”. Un día antes, el Consejo de Estado emitió un concepto en el que determinó que las aseguradoras sí podrían usar la UPC (los recursos para la atención de sus afiliados) para atender obligaciones de años anteriores. Así, estableció que esa plata puede destinarse al pago de deudas antiguas, incluso si se reciben en una vigencia posterior, siempre que cumplan condiciones.

Casi dos meses después, el gobernante vuelve a mencionar esa posibilidad, pero cambió “intervenidas” por “quebradas”. Actualmente, ocho EPS están bajo intervención para administrar, que reúnen a 22,8 millones de colombianos: el 43,5 % de la población. Sin embargo, así no pase solo del aviso, el presidente volvió a poner en incertidumbre a todo el sector. Sobre esto, el exministro Gaviria advirtió que, cuando hay “incertidumbre y falta de confianza, los hospitales y las clínicas temen que, si a las EPS las van a liquidar, no les paguen y no sigan los convenios, con lo cual empiecen a pedir anticipos y a incrementarse los problemas de atención. Cuando se genera incertidumbre, los problemas aumentan inmediatamente”. Y es que —independientemente del sector—, ¿qué empresa va a hacer convenios o contratos con otra que esté a punto de desaparecer? A juicio del investigador Jiménez, esa situación empeora la crisis actual “porque las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y los gestores farmacéuticos van a tener temor de que, si liquidan, será incierto el pago de las deudas y podría significar que pierdan plata”. Así mismo, añadió que generará “más incertidumbre y más restricciones en los acuerdos de servicios de salud y entrega de medicamentos a los pacientes”. En diciembre de 2025, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) publicó su estudio de cartera hospitalaria, en el que incluyó la información de 227 IPS. Su análisis muestra que con corte a junio de 2025 hay una deuda total de $24 billones.

¿Es viable liquidar las EPS?

Para liquidar una EPS se requiere, además de tiempo (meses), que la Superintendencia de Salud le haga una visita y justifique la decisión con un acto administrativo. “La carga de la prueba (para demostrar que procede la liquidación) recae sobre la Supersalud”, mencionó Alejandro Gaviria.