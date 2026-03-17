Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS

La Defensoría del Pueblo se refirió este martes a la más reciente víctima de la crisis financiera del sistema de salud. Se trata del caso de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años que padecía leucemia linfoblástica aguda y que murió esperando a que Nueva EPS le entregara su medicamento. Lo llevaba esperando desde octubre de 2025.
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En un trino, esa entidad calificó el caso como “desgarrador” y que “una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera”.