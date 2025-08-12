Vendaval en Chocó dejó más de 1.500 casas sin techo y provocó daños en el servicio de energía

Una fuerte ola invernal afectó al municipio de Condoto, en Chocó, donde un vendaval acompañado de vientos huracanados ha causado graves daños, afectando a casi el 50 % de la población.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el fenómeno ocurrido en la noche del lunes, 11 de agosto, ha dejado al menos 1.500 viviendas sin un techo. Los fuertes vientos han provocado daños en infraestructura, fallas en el suministro de electricidad y el bloqueo de vías por la caída de árboles.

La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi informó a través de sus redes sociales la activación de la Sala de Crisis departamental. “Hay destrucción total de algunas viviendas, enceres, infraestructura eléctrica y árboles caídos que bloquean la movilidad. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales o heridos”, posteó en su cuenta de X.