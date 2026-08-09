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¿Están en riesgo los árboles más antiguos de Medellín por climas extremos?

En apenas dos días, al menos tres árboles de gran tamaño se desplomaron en el Valle de Aburrá. Uno en Laureles dejó a varios sectores sin energía, otro cayó sobre un vehículo en Bello y un tercero colapsó en Sabaneta. Autoridades aclaran el tema.

  • Ubicada en la Plazuela San Ignacio, esta es una de las ceibas más antiguas de Medellín con aproximadamente 150 años. Su “gemela”, también de la misma edad, está al otro costado del parque. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Ubicada en la Plazuela San Ignacio, esta es una de las ceibas más antiguas de Medellín con aproximadamente 150 años. Su “gemela”, también de la misma edad, está al otro costado del parque. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 8 horas
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Las imágenes del enorme árbol que colapsó en Laureles hace unos días y que dejó sin servicio de energía a varios sectores, reavivaron una preocupación por un hecho que no es aislado. Sumado a los casos registrados en Bello y Sabaneta, donde también colapsaron dos ejemplares, el episodio puso bajo la lupa el estado de los árboles más longevos del Valle de Aburrá, muchos de ellos considerados símbolos históricos de Medellín.

Aunque la respuesta no es absoluta, expertos y entidades ambientales coinciden en que el aumento de las temperaturas, los periodos secos, los vientos intensos y las decisiones urbanísticas tomadas durante décadas, están sometiendo a un estrés creciente a un patrimonio natural que, en algunos casos, supera el siglo de vida.

Por ejemplo, para el ingeniero forestal Diego Suescún Carvajal, actual coordinador del programa de Ingeniería Forestal de la Universidad Industrial de Santander y egresado de la Universidad Nacional sede Medellín, no puede afirmarse que un árbol viejo sea, por definición, el más vulnerable.

Lea más: La otra cara de las ‘salidas a charcos’: Sabaneta pide no visitar sus cascadas por esta alarmante razón

El experto señaló que muchos de los problemas actuales tienen su origen décadas atrás, cuando no existía el conocimiento técnico sobre silvicultura urbana que hoy orienta la siembra de árboles en las ciudades.

“Muchas veces se culpa a la especie, cuando en realidad el problema fue haber sembrado el árbol en un sitio inadecuado”, indicó. Sin embargo, reconoció que el cambio climático sí representa un desafío adicional para ejemplares que llevan más de un siglo adaptados a unas condiciones ambientales muy distintas.

Según Suescún, el incremento de las temperaturas y la mayor intensidad de los fenómenos extremos generan un estrés fisiológico que estos árboles nunca habían experimentado.

Hace énfasis en que las sequías son cada vez más prolongadas y las lluvias torrenciales más intensas, siendo el actual un escenario diferente al que estos ejemplares enfrentaron durante la mayor parte de su vida. Paradójicamente, esos árboles también cuentan con ventajas frente a los más jóvenes.

Al haber desarrollado sistemas radiculares más profundos, pueden acceder a reservas de agua que otros individuos aún no alcanzan. Además, ya han sobrevivido a numerosos eventos extremos ocurridos durante décadas o incluso siglos. Pero la edad también pasa factura.

“Un árbol muy viejo puede presentar enfermedades, hongos o debilitamientos internos. Si a eso se suma una ola de calor o una sequía prolongada, el estrés aumenta considerablemente y cualquier evento adicional, como un vendaval, puede terminar desencadenando su caída”.

El especialista también llamó la atención sobre un enemigo silencioso: el deterioro urbano. La contaminación, los clavos utilizados para publicidad, la pintura aplicada sobre los troncos, el corte de raíces durante obras civiles y la reducción del espacio para su desarrollo terminan debilitando árboles que exteriormente pueden parecer sanos.

El monitoreo de las autoridades

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín aseguran que la ciudad mantiene un seguimiento permanente a su arbolado urbano, en especial a aquellos considerados patrimoniales.

La entidad tiene identificados cerca de 697.000 árboles sembrados en procesos de restauración y reforestación, registrados mediante un aplicativo que permite conocer las intervenciones realizadas, como podas, mantenimientos o trasplantes. Dentro de ese universo sobresalen 697 árboles y palmas patrimoniales, protegidos mediante un acuerdo distrital por su valor histórico, paisajístico y cultural.

La mayor concentración se encuentra en el barrio Prado, donde existen 102 árboles patrimoniales, aunque también destacan ejemplares históricos ubicados en La Playa, la Plazuela San Ignacio y el sector del antiguo Jordán, en Robledo.

Algunos de estos árboles centenarios incluso cuentan con estructuras metálicas especiales para soportar ramas de gran tamaño y reducir riesgos sin necesidad de retirarlos. Las autoridades explican que la prioridad siempre es conservarlos. Solo cuando representan un riesgo inminente para las personas o la infraestructura se evalúan medidas más drásticas.

A su vez, la administración pidió a la ciudadanía reportar inmediatamente al 123 cualquier inclinación anormal, levantamiento del suelo alrededor de las raíces, ramas secas o cambios evidentes en el estado de los árboles.

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Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el ingeniero agrónomo Julián Córdoba, coincidió en que el principal problema no es únicamente el clima.

“Se sembraron especies que no eran apropiadas para determinados espacios o posteriormente se construyó infraestructura muy cerca de los árboles. Esa interacción entre árbol y ciudad termina generando conflictos con el paso del tiempo”, explicó.

También insistió en que uno de los mayores errores ha sido el corte indiscriminado de raíces durante obras civiles.

De acuerdo con el Dagrd, los bomberos de Medellín han atendido 623 casos relacionados con árboles durante lo corrido del año. La cifra incluye árboles caídos, desprendimiento de ramas, afectaciones sobre redes eléctricas, reportes de árboles con riesgo de volcamiento y otras situaciones asociadas al componente arbóreo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo afecta el cambio climático a los árboles centenarios?
El aumento de las temperaturas, las sequías más prolongadas, las lluvias intensas y los vientos fuertes generan un mayor estrés fisiológico en árboles que durante décadas estuvieron adaptados a condiciones diferentes.
¿Los árboles viejos también tienen ventajas frente a los jóvenes?
Sí. Muchos ejemplares longevos han desarrollado sistemas de raíces más profundos, lo que les permite acceder a reservas de agua que los árboles jóvenes todavía no alcanzan. Además, han sobrevivido a numerosos eventos climáticos a lo largo de su vida.
¿Qué problemas pueden presentar los árboles de avanzada edad?
Pueden desarrollar enfermedades, hongos y debilitamientos internos. Cuando estas condiciones coinciden con sequías, olas de calor o fuertes vientos, aumenta la posibilidad de que ramas o incluso el árbol completo colapsen.
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