Nueve familias del barrio Boston angustiados: deben desalojar por riesgo y no tienen adónde ir

El dicho de que la procesión va por dentro bien le calza a un edificio de cuatro pisos y un sótano, aparentemente la construcción más esplendorosa de la carrera 37 con calle 55, en el barrio Boston de Medellín, que este jueves tendría que ser desalojada por sus habitantes, porque según los organismos de control de desastres genera riesgo.
Aquí se pone en evidencia también la tensión entre una orden que busca proteger la salud y la vida, con la necesidad de quienes no tienen más a dónde ir o dependen del producido por el arrendamiento de un inmueble para resolver sus necesidades vitales.
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El inventario de Margarita Gómez es elocuente: en el primer piso vive un músico y hay otro apartamento que estaba alquilado, que ya desocuparon y ha representado el único sustento de un hombre de 73 años con problemas de salud.
Esta última historia es similar a la del 202, pues Margarita paga de ahí la empleada doméstica de su madre que tiene 96 años.
El 201 es de un sacerdote y funciona como casa de paso para personas de pueblo de bajos recursos que viajan a hacer alguna vuelta a la ciudad; en el tercer piso reside una pareja con dos niños pequeños, más la familia de tres personas en el apartamento del fondo y un inquilino suyo en una piecita que independizaron. La casa prefabricada del cuarto piso es de una chocoana llamada Daniela Caicedo, su hijo y su nieto.
Como se expresaba antes, al ver la fachada de la construcción es difícil de entender qué es lo que pasa, pues de hecho se podría asegurar que con los zócalos azul turquesa, las chambranas y los ventanales, así como por sus cuatro pisos, es la más mostrona en medio dos casas de segundo nivel y una hilera de primeros pisos.
En este caso la procesión que va por dentro solo se advierte cuando uno baja a un sótano; de inmediato el murmullo de una corriente de agua se siente y un olor penetrante delata la cercanía de la quebrada La Aguadita.
Abajo es oscuro, las paredes lucen manchadas de óxido y el olor a humedad es rotundo, pero Juan Guillermo Betancur, el esposo de Margarita, quien ha tomado la vocería de los afectados, asegura que esto no ha representado ningún debilitamiento de los cimientos como para afirmar que el edificio representa riesgo.