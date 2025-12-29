En medio de tensiones con EE. UU., Venezuela destruyó aeronave sospechosa en frontera con Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó este lunes la destrucción de una aeronave en medio de un operativo llevado a cabo en el estado de Apure , en la frontera con Colombia.

De acuerdo con ese organismo, la aeronave bimotor fue ubicada en tierra en una zona utilizada como “pista clandestina improvisada”, como recoge El Tiempo al citar la información entregada por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

La avioneta “presentaba seriales visibles y de acuerdo al registro de control de información de la región no presentaba permiso ni plan de vuelo nacional, por lo que fue declara hostil, siendo la misma destruida in situ”.

Ese avión de dos motores entró a territorio venezolano por el este sin emitir código de identificación ni presentar plan de vuelo, y con el transportador apagado, por lo que “se declaró su ilegalidad y se ordenó de inmediato su interdicción con tres sistemas caza F-16” de la fuerza aérea, reseñó ese medio.

Estadísticas de ese organismo de seguridad en Venezuela indican que a la fecha son 31 las aeronaves inmovilizadas en lo que va de 2025, y 422 desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo el 22 de mayo de 2012.