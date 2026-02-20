Guerra del Clan del Golfo y El Mesa dejó 12 asesinatos en el Oriente antioqueño en una semana

Una racha de violencia con 12 personas asesinadas en una semana, más una balacera en Rionegro que acabó con una persecución de más de 30 kilómetros hasta Medellín, dejaron en evidencia la crisis de seguridad que se vive en el Oriente antioqueño, en medio del recrudecimiento de una guerra entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo por ver quién manda en esta parte del departamento. Esta crisis del Oriente antioqueño se sintió en Medellín el pasado miércoles en la tarde, cuando en plena autopista Sur con la calle 25, en el barrio Cristo Rey, se produjo una balacera entre dos policías motorizados y el conductor de un taxi que estaría implicado en el ataque en Rionegro. Esto provocó que el taxi se volcara, luego de que los uniformados hirieran a su conductor y este chocara contra otro vehículo. El lesionado acabó capturado, mientras que en Rionegro, en la estación de servicio de la vereda Barro Blanco, era atendido un trabajador, de 23 años, que fue herido en un ataque contra el conductor de una camioneta, quien escapó del sitio.

En cuanto a los casos registrados en el Oriente antioqueño, la situación se agudizó en Rionegro, El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja, Marinilla, Guarne y Nariño, donde se concentraron estos asesinatos, los cuales son atribuidos a la disputa entre estos actores armados. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, comentó que “estamos trabajando de manera contundente contra estos grupos delincuenciales que buscan generar controles territoriales y la dinamización del comercio de estupefacientes. De ahí se derivan los homicidios selectivos y la confrontación armada entre estos grupos”. Entérese: Taxi se volcó en plena balacera por la autopista Sur en Medellín: policías perseguían a conductor desde Rionegro Explicó el oficial que, además de El Mesa y el Clan del Golfo, también habría otros actores individuales interesados en incursionar en el mundo criminal de esta subregión, una de las de mayor expansión urbanística y social del departamento, lo que la ha hecho atractiva para las organizaciones criminales. Si bien la problemática de seguridad y el incremento de homicidios en el Oriente antioqueño vienen de manera sostenida desde 2023, por esta disputa, este pico de asesinatos, de acuerdo con algunas fuentes judiciales, tendría que ver con un reacomodo dentro del Clan del Golfo.

Al parecer, a esta parte del departamento estarían llegando nuevos cabecillas que estarían buscando ejercer nuevos poderes, situación que no solo estaría llevando a agudizar el conflicto con El Mesa, sino algunos ajustes internos entre miembros del Clan del Golfo. Cabe destacar que en el Oriente antioqueño hay dos subestructuras que luchan contra la banda El Mesa por el control de todas las rentas criminales: la Gener Morales y los Pacificadores de Samaná. Estos grupos estarían vinculados en la disputa criminal en 19 de los 23 municipios que conforman esta subregión. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, indicó que para frenar esta oleada violenta van a realizar una serie de actividades la próxima semana, de la mano con la Policía, la Fiscalía y el Ejército. Le puede interesar: Racha violenta en el Oriente antioqueño: 7 homicidios durante el fin de semana, ¿quiénes serían los responsables? “Hemos tenido un incremento de muertes y por eso llevaremos a cabo una reunión de seguridad el lunes para tomar cartas en el asunto. Lo que buscaremos es volcar los ojos de todas las autoridades y que se haga un trabajo especial para contener el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y El Mesa”, señaló el general (r) Martínez. El secretario aseguró que la dinámica de disputa en el Oriente antioqueño, al igual que en el Suroeste, está focalizada en el dominio de las plazas de vicio que hay en cada municipio, contrario a subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde la disputa se extiende al usufructo de otras rentas criminales como la minería ilegal.

La oleada violenta se ha sentido desde el comienzo de este año, ya que con corte al 31 de enero se han registrado 11 asesinatos más que el año pasado, ya que al cierre del primer mes del año ocurrieron 21 asesinatos en esta parte del departamento, contra los 10 con los que comenzó el 2025. Sin embargo, las mismas autoridades reconocen que la cifra va con tendencia al alza para el segundo mes del año, teniendo en cuenta la racha de los últimos días, que habría llevado el incremento a 18 casos más en todo el año, según el coronel Muñoz.

Los 12 homicidios en el Oriente antioqueño esta semana