Lucas Murillo, el niño que pidió un trasplante al presidente, será trasladado en avión ambulancia a Bucaramanga

Una buena noticia deja el caso de Lucas Francesco Murillo, el niño de 7 años que se hizo viral tras pedir ayuda al presidente Abelardo De la Espriella: será trasladado el día de mañana, lunes 31 de septiembre, alrededor de las 11:00 de la mañana, en un avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular, debido a su estado de salud.
La decisión fue confirmada por Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, quien explicó que el traslado medicalizado busca reducir los riesgos durante el viaje, debido a la condición de Lucas y a la cianosis que se observa en el video con el que el menor pidió ayuda al presidente.
En contexto: Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente: “si no me lo hacen, pronto me puedo morir”