¿Por qué el influencer Kevin Thobias sigue en su mansión en El Poblado? Esto responden

La operación de extinción de dominio que adelantó el viernes la Fiscalía contra bienes avaluados en más de 17.000 millones de pesos relacionados con el influencer Kevin A. Thobias, generó una pregunta entre usuarios de redes sociales: ¿por qué el hombre todavía permanece en la vivienda que fue objeto de la medida? La respuesta está en el procedimiento que sigue después de la ocupación de un inmueble. Aunque la propiedad ya fue afectada por la medida de extinción de dominio, su administración debe pasar a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de asumir el control de los bienes involucrados en este tipo de procesos. En contexto: Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones Así lo explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, quien señaló que, debido a que Thobias reside en el inmueble, debe surtirse primero el trámite administrativo correspondiente. La SAE deberá entrar en contacto con él, establecer un plazo para que abandone la propiedad y, posteriormente, asumir físicamente el inmueble para iniciar su administración. Por eso, el proceso aún no ha terminado.

¿Qué bien fueron embargados al influencer?

La Fiscalía ocupó en total cuatro vehículos y cinco bienes inmuebles. Entre ellos se encuentran una Tesla Cybertruck modelo 2024, un Chevrolet Corvette Stingray modelo 2023, una Mercedes-Benz AMG G 63 y un Polaris Slingshot, además de una casa, un apartamento y tres parqueaderos.

¿Por qué la Fiscalía ocupó los bienes del “influencer”?

La medida fue adoptada en medio de una investigación que apunta a que parte del patrimonio de Thobias habría sido constituido con recursos provenientes de un presunto actuar ilícito. El influencer, de 30 años y quien ha exhibido una cybertrucky así como diferentes vehículos de alta gama en Medellín, es requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

Thobias es originario de Chicago aunque al parecer viviría entre Miami y Medellín. Fue capturado el 10 de julio de 2025 en Puerto Rico. De acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, era propietario y único accionista de Nutragroup Holdings LLC y habría participado en un esquema para manipular información relacionada con los productos comercializados por su empresa.

Entre las acusaciones figura la presunta eliminación de reseñas negativas sobre los productos que vendía, lo que habría distorsionado la percepción de los consumidores y generado una ventaja competitiva frente a otras compañías. Las autoridades estadounidenses también lo señalan de haber inflado presuntamente el valor de su empresa en una transacción por 6,6 millones de dólares. Según las investigaciones, esos recursos habrían sido utilizados, entre otros fines, para adquirir un Bugatti Chiron que posteriormente fue llevado a Colombia y que estaba avaluado en unos 3,2 millones de dólares, cerca de 12.800 millones de pesos colombianos. De acuerdo con las acusaciones, Thobias habría vendido cuentas de Amazon y bases de datos relacionadas con sus productos para aumentar artificialmente el valor de la compañía. También es investigado por presuntamente haber entregado información falsa sobre la constitución de la empresa para obtener documentos relacionados con exportaciones. Tras su captura, compareció ante un juez en el Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico, para la lectura de los cargos. Luego, fue dejado en libertad mientras continúa la investigación en su contra. En Colombia, entretanto, el proceso de extinción de dominio sigue su curso. Los bienes ocupados deberán continuar el procedimiento previsto por la ley y, en el caso de la vivienda en la que aún permanece Thobias, será la SAE la encargada de definir y ejecutar los pasos necesarios para asumir formalmente su administración. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas