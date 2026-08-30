¿Por qué el influencer Kevin Thobias sigue en su mansión en El Poblado? Esto responden

La operación de extinción de dominio que adelantó el viernes la Fiscalía contra bienes avaluados en más de 17.000 millones de pesos relacionados con el influencer Kevin A. Thobias, generó una pregunta entre usuarios de redes sociales: ¿por qué el hombre todavía permanece en la vivienda que fue objeto de la medida?
La respuesta está en el procedimiento que sigue después de la ocupación de un inmueble. Aunque la propiedad ya fue afectada por la medida de extinción de dominio, su administración debe pasar a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de asumir el control de los bienes involucrados en este tipo de procesos.
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Así lo explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, quien señaló que, debido a que Thobias reside en el inmueble, debe surtirse primero el trámite administrativo correspondiente.
La SAE deberá entrar en contacto con él, establecer un plazo para que abandone la propiedad y, posteriormente, asumir físicamente el inmueble para iniciar su administración. Por eso, el proceso aún no ha terminado.