Así ha bajado el precio de la visa americana B1/B2 en Colombia con el bajón del dólar

La visa para Estados Unidos es un documento altamente demandado por los colombianos para temas de viajes, negocios, turismo, visitas familiares u otros motivos.

Con el precio alto del dólar y el “subidón” de precios que le puso la administración de Donald Trump, estaba encareciéndose cada vez más. Sin embargo, con la caída reciente de la moneda, que se acerca a los $3.000 pesos colombianos, los precios han vuelto a bajar.

Esto no pasa porque el gobierno de Estados Unidos haya cambiado los precios, sino que, como la tarifa se mantiene en dólares, si este baja, esta también.

Para los colombianos que solicitan la visa B1/B2, apta para turismo y negocios, la tarifa de procesamiento continúa en $185 dólares estadounidenses. Cabe recordar que la tarifa no es reembolsable en caso de que la visa sea negada.

Con el precio del dólar de $3.144, el precio sería de cerca de $580 mil pesos colombianos. No obstante, es un precio aproximado, dada la fluctuación permanente de la moneda norteamericana.

¿Cómo funciona el pago de US$ 750 para adelantar la cita de la visa a 10 días?

A su vez, se prepara una medida para adelantar su cita, ya que esta puede demorarse más de un año.

Sin embargo, con un pago de 750 dólares, podrá acceder a una entrevista en diez días hábiles. Este valor es más de cuatro veces el del documento bajo los tiempos habituales de espera.