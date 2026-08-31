¿Volcán Puracé hará erupción? Esto dijo el SGC sobre la actividad sísmica y la emisión de gases

Ante la reciente actividad sísmica desatada por el volcán Puracé, donde hubo alrededor de varios temblores y emisión de ceniza durante el fin de semana, el Servicio Geológico Colombiano detalló en su último boletín el estado del cráter, los cambios presentados y si puede disminuir la actual alerta naranja.

De acuerdo con la autoridad geológica, en las últimas semanas la montaña ha presentado cambios importantes y sus valores han superado la base de su comportamiento normal, por lo que aún el volcán no ha retornado a su estabilidad.

Asimismo, detalló que entre la noche del domingo, 30 de agosto, y la tarde del lunes, 31 de agosto, hubo un incremento importante tanto en el número de sismos como en la energía liberada, con alrededor de 150 eventos registrados, los cuales se localizaron entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán, a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros respecto a la cima.

Lea también: Temblor de 4,3 en Cauca tras aumento de sismos cerca del volcán Puracé: van más de 50 en un día

Sobre el volcán Puracé, hay alerta naranja para sus poblaciones aledañas, esto además con otras señales que hay de una actividad crítica, como lo son las dos últimas emisiones de ceniza. El SGC advierte en su último boletín que pueden ocurrir de manera repentina nuevas emisiones de gases y ceniza acompañadas de la expulsión de fragmentos de roca en la zona de los cráteres.