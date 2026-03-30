El VPH sigue siendo de las infecciones de transmisión sexual más comunes en Colombia

La prevención del virus del papiloma humano (VPH) vuelve a posicionarse como un tema prioritario de salud pública en Colombia luego de conocerse las más recientes cifras de Profamilia. Más de 62.000 pruebas realizadas en el último año evidencian no solo la alta circulación del virus, sino también la importancia de fortalecer estrategias de vacunación y detección temprana.
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Aunque el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, continúa siendo una enfermedad silenciosa. La mayoría de las personas portadoras no presentan síntomas, lo que dificulta su detección sin exámenes especializados. Esta característica hace que la prevención no dependa de señales visibles, sino de decisiones informadas como la vacunación y la realización periódica de pruebas médicas.