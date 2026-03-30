El VPH sigue siendo de las infecciones de transmisión sexual más comunes en Colombia

La prevención del virus del papiloma humano (VPH) vuelve a posicionarse como un tema prioritario de salud pública en Colombia luego de conocerse las más recientes cifras de Profamilia. Más de 62.000 pruebas realizadas en el último año evidencian no solo la alta circulación del virus, sino también la importancia de fortalecer estrategias de vacunación y detección temprana. Le puede interesar: Día Mundial del VPH: estos son los mitos más frecuentes sobre el virus. Aunque el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, continúa siendo una enfermedad silenciosa. La mayoría de las personas portadoras no presentan síntomas, lo que dificulta su detección sin exámenes especializados. Esta característica hace que la prevención no dependa de señales visibles, sino de decisiones informadas como la vacunación y la realización periódica de pruebas médicas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida. En muchos casos, este contacto ocurre sin que la persona lo note, lo que incrementa el riesgo de transmisión y de complicaciones a largo plazo. El VPH no es un solo virus, sino un grupo de más de 200 tipos. Algunos de ellos pueden causar verrugas genitales, mientras que otros, considerados de alto riesgo, están asociados con el desarrollo de cáncer, especialmente el de cuello uterino. Este último representa uno de los mayores riesgos para la salud de las mujeres si no se detecta a tiempo. Una de las principales dificultades en el control del VPH radica en su carácter asintomático. Muchas personas desconocen que están infectadas hasta que se realizan pruebas como la citología o el test de ADN para VPH. Por ello, los expertos insisten en que los controles periódicos son fundamentales para evitar complicaciones graves.

Frente a este panorama, la prevención se convierte en la herramienta más efectiva. La vacunación contra el VPH ha demostrado ser altamente eficaz para reducir el riesgo de infección, especialmente cuando se aplica antes del inicio de la vida sexual. A esto se suman medidas como el uso del condón y los chequeos médicos regulares. En 2025, Profamilia lanzó el programa “¡Primero Tú! Prevención de Cáncer de Cuello Uterino”, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios de detección temprana y a promover el autocuidado. El programa busca acercar herramientas de prevención a más personas y fortalecer la educación en salud sexual y reproductiva. Según Tatiana Gómez, asesora científica de la organización, el acceso a información clara es clave para enfrentar el VPH. Señala que cuando las personas cuentan con herramientas como la vacunación y las pruebas diagnósticas, pueden tomar decisiones oportunas que reducen significativamente el riesgo de desarrollar cáncer.