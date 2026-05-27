Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

(Video) Felipe Soler, capitán de Piratas, no pudo terminar el duelo ante Toros por impresionante lesión

Aficionados, técnicos, colegas y el público que lo vio,han enviado mensajes al jugador que no pudo terminar el tercer juego de la semifinal.

  • Felipe Soler, de uniforme blanco, jugador de Piratas de Bogotá sufrió una lesión delicada de su rodilla izquierda, mientras disputaba el tercer partido de la final de la Liga Profesional. FOTO CORTESÍA DPB
    Felipe Soler, de uniforme blanco, jugador de Piratas de Bogotá sufrió una lesión delicada de su rodilla izquierda, mientras disputaba el tercer partido de la final de la Liga Profesional. FOTO CORTESÍA DPB
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

Felipe Soler está en el ADN de Piratas, no solo es su capitán y figura sino que los aficionados capitalinos y de otras partes del país reconocen en el colombiano, su carrera, su trayectoria y el talento que tiene para jugar baloncesto.

Admiración y respeto, es lo que ha recibido Soler, desde la noche del martes, ya que durante el tercer partido de la semifinal de la Liga Profesional ante Toros del Valle, en la capital de la República el deportista sufrió una terrible lesión que lo sacó del juego.

También le puede interesar: Prográmese: estas son las fechas de la final de la Liga de Baloncesto entre Paisas y Toros del Valle

Soler, quien había marcado cestas de ensueño y estaba súper conectado en llevar a su equipo a la victoria, con lanzamientos de ensueño y cestas de larga distancia, trató de recuperar un balón y cayó mal, su rodilla izquierda sufrió y las muestra de dolor no solo conmovieron a sus compañeros de equipo y entrenador, sino a los rivales y los aficionados.

El jugador fue sacado de la cancha, los paramédicos le realizaron una inmovilización de su pierna, mientras que sus compañeros terminaron el juego, que, finalmente perdieron, en medio de un sentimiento de desazón por lo que pasaba con Soler a un lado de la cancha.

Al final, el jugador salió en camilla, mientras los aficionados lo despedían con una ovación y sus compañeros le daban ánimo. Antes de irse a la clínica, Felipe pidió pasar por el camerino, y según contó el técnico, José Tapía le agradeció a sus compañeros por la entrega y el buen torneo que disputaron.

Lea además: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas

Piratas no pudo mantener la ventaja y perdió, por lo que Toros del Valle ahora se medirá a Paisas, por el título de la Liga Profesional.

La serie final arranca el próximo 2 de junio en Cali; mientras que el 6 se jugará en Medellín, el campeón será el ganador de tres de los cinco partidos programados.

Paisas busca su triple corona consecutiva.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos