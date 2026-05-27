(Video) Felipe Soler, capitán de Piratas, no pudo terminar el duelo ante Toros por impresionante lesión

Felipe Soler está en el ADN de Piratas, no solo es su capitán y figura sino que los aficionados capitalinos y de otras partes del país reconocen en el colombiano, su carrera, su trayectoria y el talento que tiene para jugar baloncesto.

Admiración y respeto, es lo que ha recibido Soler, desde la noche del martes, ya que durante el tercer partido de la semifinal de la Liga Profesional ante Toros del Valle, en la capital de la República el deportista sufrió una terrible lesión que lo sacó del juego.

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Soler, quien había marcado cestas de ensueño y estaba súper conectado en llevar a su equipo a la victoria, con lanzamientos de ensueño y cestas de larga distancia, trató de recuperar un balón y cayó mal, su rodilla izquierda sufrió y las muestra de dolor no solo conmovieron a sus compañeros de equipo y entrenador, sino a los rivales y los aficionados.