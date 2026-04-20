Yuvelis Morales, la activista colombiana ganadora del Goldman 2026 con su lucha contra el fracking

Yuvelis Morales logró frenar proyectos petroleros a orillas del principal río de Colombia bajo el lema “No al fracking”. La activista ganadora el lunes del premio ambiental Goldman augura en diálogo con AFP ”el inicio del fin” de los combustibles fósiles en el país.
Esta descendiente de pescadores de 25 años plantó cara a la explotación de recursos en su natal Puerto Wilches, una población cercana a la mayor refinería de Colombia y bañada por el río Magdalena.
Con protestas, pedagogía, presión en redes sociales y el respaldo a acciones judiciales, lideró una causa que llevó a frenar pilotos de fracking de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la estadounidense ExxonMobil, señalados de poner en riesgo el agua.
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