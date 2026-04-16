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Liberan a 33 animales rescatados en el Club Campestre El Rodeo de Medellín

En la Reserva Natural del Club Campestre El Rodeo, en Medellín, 33 animales fueron liberados tras ser rehabilitados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

  • Ardillas y zarigüeyas son algunos de los mamíferos que fueron liberados en la Reserva Natural del Club Campestre El Rodeo. FOTO: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
    Ardillas y zarigüeyas son algunos de los mamíferos que fueron liberados en la Reserva Natural del Club Campestre El Rodeo. FOTO: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
El Colombiano
El Colombiano
16 de abril de 2026
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Un total de 33 animales silvestres fueron liberados en la Reserva Natural del Club Campestre El Rodeo, en Medellín, después de ser rehabilitados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por atropellamientos, choques con ventanas u otras situaciones.

La jornada fue liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con el Club Campestre El Rodeo y busca fortalecer los corredores ecológicos y la biodiversidad urbana.

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Azulejos, canarios silvestres, espigueros ladrillo o canelillo, bichofué, mayos y carpinteros, especialmente mamíferos como ardillas y zarigüeyas regresarán a un hábitat natural y podrán vivir en libertad. Todos habían ingresado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (Cavr) tras sufrir colisiones contra ventanas, atrapamientos en estructuras o atropellamientos.

“Día a día velamos por la recuperación de estos animales que fueron liberados en esta reserva natural, donde tienen distribución estas especies; un área que permite la conexión con corredores ecológicos”, indicó Andrés Alberto Gómez Higuita, supervisor del Cavr.

Tras completar los procesos de rehabilitación, los animales estaban listos para su liberación en un espacio apto, como esta Reserva Natural en la ciudad que cuenta con seis lagos y una diversidad de flora como dragos, yarumos y carboneros, árboles que sostienen múltiples cadenas ecológicas. Además, ya es hábitat de diversas especies, incluidas aves acuáticas.

Este espacio fue declarado Reserva Natural de la Sociedad Civil por Parques Nacionales Naturales de Colombia e inscrito en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap), lo que garantiza la conservación de más de 55 hectáreas libres de urbanización.

Más allá de su valor ambiental, la reserva cumple un papel clave como nodo de conexión ecológica, al integrarse al Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas Urbanas del Valle de Aburrá.

El Área Metropolitana reiteró el llamado a la ciudadanía a adoptar prácticas responsables que eviten poner en riesgo la fauna silvestre, recordando que muchas de las causas de ingreso al CAVR son prevenibles. Además, convocó a las personas que encuentren animales heridos o vulnerables a llamar a la línea de emergencias para la fauna silvestre 304630009

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde liberaron los animales silvestres en Medellín?
En la Reserva Natural del Club Campestre El Rodeo, ubicada en Medellín, un área protegida con más de 55 hectáreas.
¿Quién se encarga de la rehabilitación de fauna en Medellín?
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).
¿Qué hacer si encuentro un animal silvestre herido en Medellín?
Se debe reportar de inmediato a la línea de emergencias para fauna silvestre 304 630 009.
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