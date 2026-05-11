Sin una ley de sometimiento aprobada, en estos sitios concentrarán al primer contingente del Clan del Golfo

Los municipios de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) fueron seleccionados para la primera concentración de integrantes de la organización criminal Clan del Golfo, con miras a un posible desarme en el marco del programa de “paz total” del Gobierno Nacional.

Estos dos pueblos hacen parte de las tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el cartel narcotraficante había pactado con los delegados de la Casa de Nariño en las dos rondas de negociaciones en Doha, Catar, en 2025.

La otra está localizada en el municipio chocoano de Unguía, en la frontera con Panamá, aunque de momento no será activada.

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En principio, apenas acudirán a estos lugares 400 de los cerca de 9.000 integrantes con los que cuenta el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Esto implica que “se adelantarán las labores correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional”, según el comunicado conjunto emitido por las delegaciones de ambas partes.

Vale la pena recordar que la semana pasada la Presidencia de la República solicitó a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura para 29 miembros de ese grupo, como un paso previo a esta concentración en las ZUT.

Tal cual había reportado EL COLOMBIANO en un informe anterior, Belén de Bajirá es un corredor importante para el movimiento de armas, drogas y combatientes entre Chocó y Antioquia; un uso parecido al que los delincuentes le dan a Tierralta, para el desplazamiento de tropas, cocaína y arsenal entre el sur de Córdoba, el Occidente antioqueño y Urabá.

Esta situación genera resquemores sobre los intereses detrás de la selección de estos lugares para ese movimiento de tropa ilegal.

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Todavía no se conocen públicamente las coordenadas exactas en las cuales se levantarán estos campamentos; según fuentes del Gobierno, es por seguridad de los participantes.

Los reclamos, desde diferentes sectores políticos, jurídicos y sociales, hacen énfasis en que todavía no existe una ley que permita la desmovilización colectiva de organizaciones que no tienen origen político, como el Clan del Golfo.