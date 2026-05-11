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Sin una ley de sometimiento aprobada, en estos sitios concentrarán al primer contingente del Clan del Golfo

A los sitios acordados por las delegaciones de paz llegará un primer grupo de 400 integrantes, de los cerca de 9.000 que conforman la organización ilegal.

  • El Estado Mayor del Clan del Golfo, la cúpula que dirige la organización ilegal. FOTO: TOMADA DE VIDEO.
    El Estado Mayor del Clan del Golfo, la cúpula que dirige la organización ilegal. FOTO: TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Los municipios de Tierralta y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó) fueron seleccionados para la primera concentración de integrantes de la organización criminal Clan del Golfo, con miras a un posible desarme en el marco del programa de “paz total” del Gobierno Nacional.

Estos dos pueblos hacen parte de las tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el cartel narcotraficante había pactado con los delegados de la Casa de Nariño en las dos rondas de negociaciones en Doha, Catar, en 2025.

La otra está localizada en el municipio chocoano de Unguía, en la frontera con Panamá, aunque de momento no será activada.

Conozca: Los nuevos “12 apóstoles” del crimen, ¿por qué Petro los protege?

En principio, apenas acudirán a estos lugares 400 de los cerca de 9.000 integrantes con los que cuenta el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Esto implica que “se adelantarán las labores correspondientes para la remisión de los listados y su recepción de buena fe por parte del Gobierno Nacional”, según el comunicado conjunto emitido por las delegaciones de ambas partes.

Vale la pena recordar que la semana pasada la Presidencia de la República solicitó a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura para 29 miembros de ese grupo, como un paso previo a esta concentración en las ZUT.

Tal cual había reportado EL COLOMBIANO en un informe anterior, Belén de Bajirá es un corredor importante para el movimiento de armas, drogas y combatientes entre Chocó y Antioquia; un uso parecido al que los delincuentes le dan a Tierralta, para el desplazamiento de tropas, cocaína y arsenal entre el sur de Córdoba, el Occidente antioqueño y Urabá.

Esta situación genera resquemores sobre los intereses detrás de la selección de estos lugares para ese movimiento de tropa ilegal.

Entérese: Cuatro abatidos del Clan del Golfo y dos soldados muertos en Urrao

Todavía no se conocen públicamente las coordenadas exactas en las cuales se levantarán estos campamentos; según fuentes del Gobierno, es por seguridad de los participantes.

Los reclamos, desde diferentes sectores políticos, jurídicos y sociales, hacen énfasis en que todavía no existe una ley que permita la desmovilización colectiva de organizaciones que no tienen origen político, como el Clan del Golfo.

Desde las delegaciones señalan que la concentración de combatientes está avalada por la llamada Ley de Paz Total (2272 de 2022), aunque sin la aprobación de un marco jurídico para el desarme, la operación queda incompleta.

Durante los cuatro años de periodo presidencial de Gustavo Petro, su gobierno apenas presentó una vez el proyecto de ley de sometimiento de bandas, el cual se hundió por falta de tiempo para debatirlo en la primera legislatura. Luego, no quisieron presentarlo otra vez bajo el argumento de que “no había ambiente político” en el Congreso.

También llama la atención que las delegaciones programaron la concentración de los 400 integrantes para el próximo 25 de junio, es decir, justo después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Al parecer, dan por sentado que el próximo presidente avalará ese proceso.

Las polémicas Zonas de Ubicación Temporal

Las ZUT tienen duración definida y las normas contemplan que dentro de ellas las autoridades legítimas continuarán ejerciendo sus funciones, aunque en la práctica están localizadas en pueblos donde los gobiernos locales tienen escasos recursos para operar y, por el contrario, las organizaciones criminales han impuesto su control por décadas.

De igual manera, “dentro de la ZUT queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que son con fines de extradición (...), al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, previo listado entregado por los miembros representantes, que deberá ser acreditado y aceptado por el Consejero Comisionado de Paz”, reza la Resolución N°161, que regula una de estas áreas en la región del Catatumbo.

Lea también: EXCLUSIVO: La historia detrás de los 3 misteriosos voceros del Clan del Golfo en diálogos de Catar

El Gobierno ha anunciado siete ZUT hasta ahora, buscando acelerar los procesos de paz con cuatro grupos, pero ninguna de ellas se ha activado por diferentes motivos, desde el orden público alterado hasta consultas internas con las comunidades.

Además de las tres mencionadas del Clan del Golfo, están la de Tibú, en Norte de Santander, para el frente 33 de las Farc que dirige alias “Calarcá”; y la del municipio de Mallama, en Nariño, en tierras del resguardo Gran Mallama de la comunidad Awá, para los Comuneros del Sur.

Les siguen las de Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo), donde se albergarán de manera temporal los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia.

Continúe leyendo: Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Clan del Golfo en Colombia?
Es una de las estructuras criminales más grandes del país, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia, con presencia en varias regiones estratégicas.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)?
Son áreas donde se concentran temporalmente miembros de grupos armados en procesos de negociación o sometimiento, bajo condiciones definidas por el Gobierno.
¿Por qué hay polémica con la paz total en Colombia?
Porque aún no existe una ley de sometimiento aprobada y sectores políticos cuestionan la legalidad y el alcance de las negociaciones con grupos armados.
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