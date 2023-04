Una pareja de los gigantescos mamíferos llegó en 1993 al corazón de Medellín y once años después tuvo una cría hembra. El macho fue llevado a otra parte y las hembras estarán ahí hasta su muerte. “El parque no quiere la reproducción de los animales introducidos. Ahora nos consagramos a las especie nativas de Colombia”, dice Elisa.

Vista de cerca, Elisa transmite la sensación de romperse con el viento, de estar hecha de porcelana. No deja de ser tremendo el contraste... esa fragilidad que se ve ahí, le digo apenas sale de la zona de manejo —el sitio en el que interactúan los animales y sus cuidadores—. “Sí, pero es bonito, porque ellas, si tú viste, en ningún momento me agredieron, se crea ese vínculo de confianza. Además, siempre hay una barrera de protección de por medio que también asegura que yo esté a salvo”, responde.

Las monas lanudas no se alarman por la cámara de Carlos Velásquez. Pegan chillidos, sí, cuando Elisa o el cuidador les alejan las jeringas llenas de compota de mango maduro. Tienen nombres de casa y, después de prometerle no revelarlos en el texto, Elisa los dice. La reserva tiene un motivo: no quiere fomentar el mascotismo —esa práctica de arrancar seres vivos del monte, el bosque, la selva para encerrarlos en casas o en fincas— ni que los visitantes al parque las llamen y las estresen. Ya tienen suficiente con los golpecitos en el cristal y los flashes.

***

El relato vuelve al punto de los hipopótamos.

“Me pegué una emparamada: dejé conectada la manguera y me mojé”, dice al alejarnos del sector de los hipopótamos y tomar, por entre las sombras, rumbo al estanque de los flamencos.

Le pregunto por las especies con las que se siente más a gusto y por las otras, las difíciles. “Déjeme pienso. Me gusta trabajar con todas”. Sí, pero tiene que haber alguna con la que haya más empatía, digo para no perder la pregunta. “Bueno, con la especie que más me ha gustado trabajar es con el oso de anteojos, porque, no sé, para mí son muy especiales, tenemos un vínculo muy especial, hemos logrado muchas cosas. Ahora hay un osezno. No queremos exponerlo al contacto humano para, en un futuro, liberarlo si está listo para eso”.

Seguimos la ruta hasta el ambiente erizado por una bandada de puntos rosa. Elisa se recuesta a la baranda y suelta los datos básicos: tiene 35 años, se graduó de veterinaria en el CES, con una tesis sobre la brucelosis canina en dos albergues de Envigado. En 2017 hizo la maestría en etología clínica, en la Universidad Autónoma de Barcelona. También aprobó un curso en adiestramiento de animales.

Le pido explicar en palabras sencillas su labor. Lo hace y es, en resumen, así: Elisa trabaja en el bienestar emocional y mental de los 511 individuos albergados en el Parque, de 122 especies. Ese objetivo principal, a su vez, se divide en dos frentes: por un lado, la adecuación de los ambientes y, por el otro, el entrenamiento de los animales.

Para entender lo primero hay que imaginar uno en libertad. Pensemos, por ejemplo, en un puma: como todo ser vivo, el cazador gasta parte de su tiempo al acecho de la presa —energía— y en busca de una pareja reproductiva —el imperativo de los genes—. Para lograr lo uno o lo otro camina kilómetros y kilómetros. Sin embargo, las cosas tienen otro cariz para un animal cautivo.

Los humanos le proveen alimento y regulan las chances de reproducción. ¿Qué hace el individuo con tanta potencia acumulada? Nada. Estresarse, aburrirse.

Un animal aburrido es uno potencialmente enfermo. Justo ahí interviene la etología: diseña planes para que el puma sea puma y el chigüiro no deje de serlo, a pesar de estar lejos del hábitat natural. “Le ponemos la comida de diferentes maneras, de diferentes texturas, en diferentes partes para que el animal haga exploración y forrajeo”, dice. Con eso los niveles de estrés bajan a mínimos soportables y la calidad de vida se torna decente.

Lo segundo —lo del entrenamiento— también está relacionado con el estrés. Ahora pensemos en las monas lanudas. Si ellas cooperan con los médicos en sus tratamientos estos no se ven en la obligación de sedarlas para sacarles sangre o mirar si un tumor les crece en la panza. Al final, los animales y los cuidadores ganan con la cooperación: los unos se ahorran el atontamiento de los fármacos y los otros la incomodidad de lidiar con especies problemáticas.

Se apagan las cámaras, vamos a la zona de la leona. Retomo la pregunta por las especies molestas. “No es que no me guste, sino que a veces puede ser más difícil trabajar con los primates”. Cuando entra en su ambiente, Elisa respeta la estructura de las tropas de simios, micos, monos. No puede darle un reforzador —comida o aplausos— a un individuo ubicado en un peldaño más bajo de la pirámide social si antes no lo ha hecho con el alfa o con los superiores.

¿Y cómo hace para identificar esos estratos?, le pregunto. “Observación. Normalmente, en los primates, el individuo que es más dominante puede entrar primero a las zonas de manejo, quitarles alimento a los demás. O a veces él entra y los otros no entran, o algunos no entran porque él está ahí. En especies el líder es el macho; en otras, la hembra. Hay que observar”.

Leer a los animales.

***